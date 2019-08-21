Son Dakika Haberleri: Vali Elban'dan tayin olan vali yardımcıları ve kaymakamlara plaket
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Vali Elban'dan tayin olan vali yardımcıları ve kaymakamlara plaket

31 dakika önce

Ağrı Valisi Süleyman Elban, görev yeri değişen vali yardımcısı ve kaymakamlara plaket verdi.

Vali Elban'dan tayin olan vali yardımcıları ve kaymakamlara plaket, System.String[]
Ağrı Valisi Süleyman Elban, görev yeri değişen vali yardımcısı ve kaymakamlara plaket verdi.
Vali Elban, son kararname ile Sivas'ın Suşehri Kaymakamlığına atanan Vali Yardımcısı Hidayet Sarı, Nevşehir'in Avanos Kaymakamlığına atanan Diyadin Kaymakamı Olgun Öner, Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığına atanan Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat ve Zonguldak'ın Devrek Kaymakamlığına atanan Patnos Kaymakamı Ümit Altay ile veda yemeğinde bir araya geldi.
Yemekte yaptığı konuşmada vali yardımcısı ve kaymakamlara hizmetlerinden ötürü teşekkür eden Elban, "Sizlere, yeni görev yerlerindeki çalışmalarınız da başarılar diliyor, ilimize verdiğiniz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, aileleriniz ile huzur ve sağlık içerisinde bir ömür geçirmenizi temenni ediyorum." dedi.
Elban, programın sonunda görev yerleri değişen vali yardımcısı ile kaymakamlara teşekkür plaketi ve hediyeler takdim etti.
Süleyman Elban, Zonguldak, Nevşehir, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:40 Kaynak: AA
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