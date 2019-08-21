Vali Elban'dan tayin olan vali yardımcıları ve kaymakamlara plaket

Ağrı
Valisi Süleyman Elban
, görev yeri değişen vali yardımcısı ve kaymakamlara plaket verdi.
Vali Elban, son kararname ile Sivas
'ın Suşehri
Kaymakamlığına atanan Vali Yardımcısı Hidayet Sarı, Nevşehir
'in Avanos
Kaymakamlığına atanan Diyadin
Kaymakamı Olgun Öner
, Bitlis
'in Ahlat
Kaymakamlığına atanan Tutak
Kaymakamı Erkan İsa
Erat ve Zonguldak
'ın Devrek
Kaymakamlığına atanan Patnos
Kaymakamı Ümit Altay
ile veda yemeğinde bir araya geldi.
Yemekte yaptığı konuşmada vali yardımcısı ve kaymakamlara hizmetlerinden ötürü teşekkür eden Elban, "Sizlere, yeni görev yerlerindeki çalışmalarınız da başarılar diliyor, ilimize verdiğiniz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, aileleriniz ile huzur ve sağlık içerisinde bir ömür geçirmenizi temenni ediyorum." dedi.
Elban, programın sonunda görev yerleri değişen vali yardımcısı ile kaymakamlara teşekkür plaketi ve hediyeler takdim etti.