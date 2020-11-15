Vali Elban: "En iyi narkotik polisi annelerimiz" - Son Dakika

Adana Valisi Süleyman Elban, "Bizler zehir tacirlerinin evlatlarımıza ulaşmasını engellemeye çalışırken ailelerimizin de evlerinde çocuklarının davranışlarını izlemelerini ve olumsuz bir davranışla karşılaştıklarında durumu bizlere bildirmelerini istiyoruz. En iyi narkotik polisin annelerimiz olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Elban başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Musa Ünel, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Serkan Tokgöz, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, kaymakamlar, il müdürleri ile kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, koordinasyon kurulu üyesi kuruluşların temsilcileri tarafından yapılan sunumların ardından konuşan Vali Süleyman Elban, bugüne kadar başarılı operasyonlar yaparak, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Vali Elban, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun tanıtımını yaptığı 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' kampanyası kapsamında annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunulması gerekiyor. Çocuklarımızı korumak, onları bu zehirden uzak tutmak için ailelerimizle birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Bizler dışarıda zehir tacirlerinin evlatlarımıza ulaşmasını engellemeye çalışırken ailelerimizin de evlerinde çocuklarının davranışlarını izlemelerini ve olumsuz bir davranışla karşılaştıklarında durumu bizlere bildirmelerini istiyoruz. En iyi narkotik polisin annelerimiz olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Vali Elban, gençleri ve toplumu tehdit eden bağımlılık sorununu ortadan kaldırmak için gerekli tüm tedbirlerin bir an önce alınması ve uygulanmasını yakından takip edeceklerini dile getirdi ve her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de gerekli hassasiyeti göstererek toplum sağlığını, huzurunu, asayişini olumsuz etkileyen bağımlılığı ortadan kaldırmanın azim ve kararlılığı içinde olacaklarını ifade etti.

"Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu" toplantısı, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılıkla mücadele konusunda yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulmasıyla son buldu. - ADANA