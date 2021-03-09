Vali Elban: "Hedefimiz kadına şiddetin sıfırlanması" - Son Dakika

Vali Elban: "Hedefimiz kadına şiddetin sıfırlanması"

09.03.2021 13:25
Vali Elban:

Adana Valisi Süleyman Elban, "Hedefimiz kadına şiddetin sıfırlanması mümkün değilse en aza indirilmesi" dedi.

Adana Valisi Süleyman Elban, "Hedefimiz kadına şiddetin sıfırlanması mümkün değilse en aza indirilmesi" dedi.

Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele İl Koordinasyon İzleme Değerlendirme Toplantısı, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nde Vali Elban başkanlığında Çukurova Kalkınma Ajansı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Tarsuslu ile Vali Yardımcısı Ferhat Burakgazi'nin yanı sıra kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Süleyman Elban, "Şiddet, esas itibarıyla hastalıklı bir ruh halinin dışavurumudur dolayısıyla eğer insanlar karşısında bulunan kişilere güçlerinin yeteceğini ya da şiddeti rahat uygulayabileceklerini düşünüyorlarsa o zaman karşı taraf üzerinde bu hastalıklı ruh haline sahip insanlar şiddet uygulama konusunda rahat bir tutum sergiliyorlar" dedi. Vali Elban bu tutum ve davranışın bazen herhangi bir erkeğe karşı, bazen kendi yavrusuna, çocuğuna ya da eğitimci olduğu yerdeki öğrencisine karşı olabileceğini aktardı.

"Çalışmalarımızı şiddete sıfır tolerans ilkesiyle yürüteceğiz"

Bu hastalıklı zihniyetin kadına yönelik şiddet sergilemekten de geri durmamasına sebebinin, kadının daha savunmasız ve fiziken şiddet uygulayana göre daha dezavantajlı konumda olması olduğunu ifade eden Vali Elban, şöyle devam etti:

"Şiddet gören kadın olunca yani bizim dini inanç ve geleneksel olarak yüksek atfettiğimiz bir varlık olunca hassasiyetimiz daha da artıyor. Dolayısıyla bizim bunu kanunlarla ilgili mevzuatlarla düzenleme mecburiyetimiz ortaya çıkıyor. İlgili mevzuatlarla düzenlemeler tek başına yeterli olmuyor, uygulamada etkinlik sağlamak için bizim de alanda hükümetimiz tarafından düzenlenmiş olan kuralları harfiyen ve etkili bir şekilde uygulama mecburiyetimiz var. Çalışmalarımızı, şiddete sıfır tolerans ilkesiyle yürüteceğiz."

"Hiçbir insan özellikle hiçbir kadın şiddet görmemelidir"

Tüm arzularının başta hiçbir insan olmak üzere özellikle hiçbir kadının şiddet görmemesinden yana olduğunu kaydeden Vali Süleyman Elban, toplumdaki şiddetle ilgili kavramların doğru anlaşılması için ciddi manada bir farkındalık oluşması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Mevzuatımızda ve uluslararası kriterlerde şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışları toplumdaki erkek, kadın her iki tarafa da doğru anlatmamız ve onları bu tutum ve davranışlarda bulunmaması konusunda uyarmak bu konuda ısrarcı olan artık suç olacak şekilde devam ettirenler için de yasal müeyyideyi uygulama zorunluluğumuz var" diye konuştu.

Herkesin kötü bir dönemden geçtiğini ve pandeminin insanlar üzerinde ekonomik ve psikolojik olarak olumsuz etkiler bıraktığını vurgulayan Vali Elban, kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesinin olamayacağını aktardı.

"Hedefimiz kadına şiddetin sıfırlanması mümkün değilse en aza indirilmesi" diyen Vali Elban, kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve medyaya büyük sorumluluk düştüğünü belirterek vicdan sahibi olan tüm vatandaşları bu konuda tek yürek olmaya davet etti. - ADANA

Vali Elban: Hedefimiz kadına şiddetin sıfırlanması
Vali Elban: Hedefimiz kadına şiddetin sıfırlanması
Vali Elban: Hedefimiz kadına şiddetin sıfırlanması
Vali Elban: Hedefimiz kadına şiddetin sıfırlanması

Süleyman Elban, Kadınlar Günü, Adana, Kamu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Elban: 'Hedefimiz kadına şiddetin sıfırlanması' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 16 yaşındaki genci, 200 TL yüzünden 5 saat boyunca dinlene dinlene dövdüler Papa ile görüşen Aylan bebeğin babası: Tabloyu insanların o olayı hatırlaması için verdim Ahmet Hamdi Çamlı'nın, Rasim Öztekin paylaşımı olay oldu: Doğmasaydı ölmezdi Kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri Alman kurdunu parçalayıp götürdü Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Uygunsuz videolarını çekip şantajla istismar etti, internette yayınladı Vefat eden Rasim Öztekin'in 2 ay önce abisini kaybettiği ortaya çıktı
Fatih Altaylı'dan canlı yayında Rıdvan Dilmen sözleri: Fenerbahçe'de görev alacak Fatih Altaylı'dan canlı yayında Rıdvan Dilmen sözleri: Fenerbahçe'de görev alacak         
13:06
Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan'ı yalanladı: Benim bildiğim gizli hiçbir vaat yoktur Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan'ı yalanladı: Benim bildiğim gizli hiçbir vaat yoktur         
12:46
AK Partili Nergis'in kadın cinayetleriyle ilgili açıklaması tepki çekti: Türkiye'de öldürülen erkek sayısı daha fazla AK Partili Nergis'in kadın cinayetleriyle ilgili açıklaması tepki çekti: Türkiye'de öldürülen erkek sayısı daha fazla         
12:18
Evlilik vaadiyle kandırılan 69 yaşındaki kadın, 3,5 milyon TL dolandırıldı Evlilik vaadiyle kandırılan 69 yaşındaki kadın, 3,5 milyon TL dolandırıldı         
12:07
Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti         
11:40
Eşiyle yasak aşk yaşayan şahsı öldürüp gömen astsubayın ifadesi ortaya çıktı: Bu ilişki artık rüyalarıma giriyordu Eşiyle yasak aşk yaşayan şahsı öldürüp gömen astsubayın ifadesi ortaya çıktı: Bu ilişki artık rüyalarıma giriyordu         
11:37
Faizsiz konutta yeni dönem resmen başladı! Devlet güvencesi ile mağduriyetler giderilecek Faizsiz konutta yeni dönem resmen başladı! Devlet güvencesi ile mağduriyetler giderilecek         
11:16
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik         
10:06
Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar         
10:04
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Survivor 2021'in 44 . bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, sunucunun üzerine yürüyen Çağrı'ya resti çekiyor Survivor 2021'in 44 . bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, sunucunun üzerine yürüyen Çağrı'ya resti çekiyor         
09:33
Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! Meteoroloji duyurdu: Perşembe günü tüm yurdu etkisi altına alacak Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! Meteoroloji duyurdu: Perşembe günü tüm yurdu etkisi altına alacak         
09:31
Üniversiteli girişimcinin ürettiği mantarlar kapış kapış satılıyor Üniversiteli girişimcinin ürettiği mantarlar kapış kapış satılıyor         
09:20
Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor         
09:15
Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu         
08:22
"Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 13:39:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Elban: "Hedefimiz kadına şiddetin sıfırlanması" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei