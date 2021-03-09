Vali Elban: "Hedefimiz kadına şiddetin sıfırlanması" - Son Dakika

Adana Valisi Süleyman Elban, "Hedefimiz kadına şiddetin sıfırlanması mümkün değilse en aza indirilmesi" dedi.

Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele İl Koordinasyon İzleme Değerlendirme Toplantısı, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nde Vali Elban başkanlığında Çukurova Kalkınma Ajansı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Tarsuslu ile Vali Yardımcısı Ferhat Burakgazi'nin yanı sıra kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Süleyman Elban, "Şiddet, esas itibarıyla hastalıklı bir ruh halinin dışavurumudur dolayısıyla eğer insanlar karşısında bulunan kişilere güçlerinin yeteceğini ya da şiddeti rahat uygulayabileceklerini düşünüyorlarsa o zaman karşı taraf üzerinde bu hastalıklı ruh haline sahip insanlar şiddet uygulama konusunda rahat bir tutum sergiliyorlar" dedi. Vali Elban bu tutum ve davranışın bazen herhangi bir erkeğe karşı, bazen kendi yavrusuna, çocuğuna ya da eğitimci olduğu yerdeki öğrencisine karşı olabileceğini aktardı.

"Çalışmalarımızı şiddete sıfır tolerans ilkesiyle yürüteceğiz"

Bu hastalıklı zihniyetin kadına yönelik şiddet sergilemekten de geri durmamasına sebebinin, kadının daha savunmasız ve fiziken şiddet uygulayana göre daha dezavantajlı konumda olması olduğunu ifade eden Vali Elban, şöyle devam etti:

"Şiddet gören kadın olunca yani bizim dini inanç ve geleneksel olarak yüksek atfettiğimiz bir varlık olunca hassasiyetimiz daha da artıyor. Dolayısıyla bizim bunu kanunlarla ilgili mevzuatlarla düzenleme mecburiyetimiz ortaya çıkıyor. İlgili mevzuatlarla düzenlemeler tek başına yeterli olmuyor, uygulamada etkinlik sağlamak için bizim de alanda hükümetimiz tarafından düzenlenmiş olan kuralları harfiyen ve etkili bir şekilde uygulama mecburiyetimiz var. Çalışmalarımızı, şiddete sıfır tolerans ilkesiyle yürüteceğiz."

"Hiçbir insan özellikle hiçbir kadın şiddet görmemelidir"

Tüm arzularının başta hiçbir insan olmak üzere özellikle hiçbir kadının şiddet görmemesinden yana olduğunu kaydeden Vali Süleyman Elban, toplumdaki şiddetle ilgili kavramların doğru anlaşılması için ciddi manada bir farkındalık oluşması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Mevzuatımızda ve uluslararası kriterlerde şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışları toplumdaki erkek, kadın her iki tarafa da doğru anlatmamız ve onları bu tutum ve davranışlarda bulunmaması konusunda uyarmak bu konuda ısrarcı olan artık suç olacak şekilde devam ettirenler için de yasal müeyyideyi uygulama zorunluluğumuz var" diye konuştu.

Herkesin kötü bir dönemden geçtiğini ve pandeminin insanlar üzerinde ekonomik ve psikolojik olarak olumsuz etkiler bıraktığını vurgulayan Vali Elban, kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesinin olamayacağını aktardı.

"Hedefimiz kadına şiddetin sıfırlanması mümkün değilse en aza indirilmesi" diyen Vali Elban, kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve medyaya büyük sorumluluk düştüğünü belirterek vicdan sahibi olan tüm vatandaşları bu konuda tek yürek olmaya davet etti. - ADANA