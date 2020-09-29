Vali Elban, "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi" konulu toplantıya katıldı Açıklaması - Son Dakika

Adana Valisi Süleyman Elban, "Yıllar itibarıyla kadın cinayetlerinde gerileme olduğunu fark ediyoruz çünkü bunda toplumun bir mücadelesi var." dedi.

Elban, Türk Kadınlar Konseyi Derneği Akdeniz Bölge Başkanlığınca, Adana Polisevi'nde düzenlenen "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi" konulu toplantıya katıldı.

Türk kadınının toplumdaki yerinin atasözleriyle, çalışma hayatıyla, eğitim sistemiyle ve tarihteki tanımlamalarla desteklendiğini dile getiren Elban, "Yıllar itibarıyla kadın cinayetlerinde gerileme olduğunu fark ediyoruz çünkü bunda toplumun bir mücadelesi var. Bunda toplumun bir mücadelesi var. Bu mücadelede emniyetin, jandarmanın, sosyal hizmetlerin, valiliğin, kaymakamlığın, sendikaların birçok çalışması var." ifadesini kullandı.

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Akdeniz Bölge Başkanı Avukat Meryem Türktekin de kadına yönelik şiddetin bir kadın-erkek meselesi olmadığını, bunun bir insan hakkı ihlali olduğunu bildirdi.

Türktekin, "Kadının geleceği ülkenin geleceğidir. Kadın erkek ayrıştırmasını kesinlikle doğru bulmuyorum. Kadın erkek ayrıştırmasının topluma zarar verdiğini, katledilen kadınları görerek, yaşayarak zarar verdiğini görüyoruz. İsterseniz idam getirin, isterseniz bu katilleri sürgüne gönderin yine de kurtulamayız. Bizleri kurtaracak şey bu yürekteki sevgidir." diye konuştu.

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyon Başkanı Feyzullah Arslan ise kadınların çalışma hayatındaki önemine dikkati çekerek, kadınların bu alanda çok başarılı işlere imza attıklarını belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ve Asayiş Şubesi Aile İçi Şiddet Bürosu tarafından da kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili yapılan çalışmalar ve Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında bilgi verildi.