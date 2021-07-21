Vali Elban kimsesiz çocukları unutmadı - Son Dakika

Adana Valisi Süleyman Elban Kurban Bayramı nedeniyle kimsesiz çocukları unutmayarak onların bayramını kutlayıp hediyeler verdi.

Vali Elban, manevi duyguların, birlik ve beraberliğin, dayanışmanın yüreklerdeki etkisinin kat kat arttığı Kurban Bayramı vesilesiyle bayram ziyaretlerinde bulundu. Elban Kurban Bayramı'nda, Sevgi Evlerinde kalan çocukları ziyaret ederek onlarla bayramlaştı. Elban ziyaret sırasında, "Burada kalan çocuklarımız devletimizin himayesinde huzurlu bir yaşam sürüyor. Sevgi Evlerinin amacı çocuklarımıza aile odaklı hizmet vermek. Devletimizin şefkatli kollarında büyüyen çocuklarımız hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmeyecek, her zaman geleceğe en güzel şekilde hazırlanacaklar. Bayramlarımızı anlamlı kılan gözlerinizdeki umut ışığı hiç sönmesin. Bayramlar sizinle güzel, hepinizin bayramınızı kutluyorum" dedi.

Elban çocuklara daha sonra hediye verdi. Elban Sevgi Evleri ziyaretinin ardından Çukurova Devlet Hastanesinde hastaların Kurban Bayramını kutladı. Hastaları, odalarında ziyaret eden Vali Elban, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bugün hastanemizi ziyaret ederek tedavi gören vatandaşlarımıza hem moral verip geçmiş olsun dileklerimizi iletmek hem de onlarla bayramlaşmak istedik. Tüm hastalarımıza Allah'tan şifa diliyorum" diye konuştu. - ADANA