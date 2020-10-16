Vali Elban, koronavirüs denetimleri sırasında genç kasaba, kız istedi - Son Dakika

Vali Elban, koronavirüs denetimleri sırasında genç kasaba, kız istedi

16.10.2020 13:58
Vali Elban, koronavirüs denetimleri sırasında genç kasaba, kız istedi, System.String[]

ADANA Valisi Süleyman Elban, kentte koronavirüs denetimi sırasında girdiği kasapta çalışan Nurullah Kılıç'ın (26) ricasını kırmayarak, sevdiği kızın babasına kameraların karşısında seslenerek kız istedi.

ADANA Valisi Süleyman Elban, kentte koronavirüs denetimi sırasında girdiği kasapta çalışan Nurullah Kılıç'ın (26) ricasını kırmayarak, sevdiği kızın babasına kameraların karşısında seslenerek kız istedi.

Türkiye genelinde 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla yayımlanan ve 81 ile gönderilen genelge kapsamında Adana'da sokak, cadde ve iş yerlerinde yapılan denetimlere Adana Valisi Süleyman Elban ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de katıldı. Vali Elban, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu. Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda esnafı ziyaret eden Vali Elban, denetimlerin titizlikle devam ettiğini kaydetti. Denetimlerin haftanın her günü yapıldığını kaydeden Vali Elban, "Salgın, ülkemizde genel anlamda kontrol altında diyebiliriz. Ciddi sıkıntılar yok. Herkesin gayretiyle bu sıkıntılardan en kısa zamanda kurtuluruz. Kentimiz de dahil olmak üzere birçok ilde salgın düşüş eğilimindedir" diye konuştu.

'ÇOCUĞUM OLURSA SİZİN İSMİNİZİ VERECEĞİM'Turgut Özal Bulvarı'ında bir kasap dükkanına giren Vali Elban, burada usta olarak çalışan Nurullah Kılıç ile sohbet etti. Sevdiği kızın babasının evlenmelerine izin vermediğini belirten Kılıç, Vali Elban'dan kendisi için kızı babasından istemesini rica etti. Kılıç'ı kırmayan Vali Süleyman Elban, kameralar önünde genç kızın babasına seslendi. Vali Elban'a teşekkür eden Kılıç, "Valim size çok teşekkür ediyorum. Eğer babası kabul eder ve evlenirsem çocuğum olduğunda sizin isminizi vereceğim" diyerek teşekkür etti.

Denetimlerin, polis eşliğinde gün boyu devam edeceği öğrenildi.


Vali Elban, koronavirüs denetimleri sırasında genç kasaba, kız istedi
Vali Elban, koronavirüs denetimleri sırasında genç kasaba, kız istedi
Vali Elban, koronavirüs denetimleri sırasında genç kasaba, kız istedi
Vali Elban, koronavirüs denetimleri sırasında genç kasaba, kız istedi
Vali Elban, koronavirüs denetimleri sırasında genç kasaba, kız istedi

Süleyman Elban, Türkiye, Adana, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vali Elban, koronavirüs denetimleri sırasında genç kasaba, kız istedi - Son Dakika

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