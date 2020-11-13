Vali Elban: "Kozan OSB geliştirilecek" - Son Dakika

Vali Elban: "Kozan OSB geliştirilecek"

13.11.2020 10:16
Vali Elban:

Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) geliştirilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) geliştirilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Vali Elban, Kozan ilçesini ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu. İlk olarak Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam'ı ziyaret eden Vali Elban ardından tarihi Hoşkadem Camiinde namaz kılarak tarihi cami hakkında bilgi aldı. Bedesten, Aşağı, Yukarı Çarşı ve Mustafa Kemal Sokakta da incelemelerde bulunan Vali Elban, kentin tarihi sokaklarında Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'dan bilgi aldı.

Aşağı Çarşıda ayakkabı imalatı yapan esnafı da ziyaret eden Vali Elban teknoloji karşısında el yapımı ayakkabı yapan ustaların yavaş yavaş tükendiğini belirtti.

Adana Valisi Süleyman Elban, esnaf ziyaretinin ardından Binboğa Bal Kooperatifini ziyaret etti.

Vali Elban, Binboğa Bal Kooperatifi Başkanı Emrah Zararsız'dan Türkiye'nin en büyük ikinci bal üretim tesisi hakkında bilgi aldı. Vali Elban'a burada bal şerbeti ikram edildi.

Vali Elban, Kozan Organize Sanayi Bölgesinde bulunan meyve suyu fabrikasında Organize Sanayi Bölgesinin Kasım ayı müteşebbis heyeti toplantısına da başkanlık yaptı.

Kozan Organize Sanayi Bölgesinin geliştirilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Elban, Organize Sanayi Bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Vali Elban, "Kozan ilçemize daha önce çeşitli vesilelerle gelmiştik ama bugün ilk kez resmi olarak geldik. Dolayısıyla kıymetli kaymakamımızı, kaymakamlığımızı ziyaret ettik. Belediyemizi, belediye başkanımızı, emniyetimizi, jandarmamızı ziyaret ettik. Tarihi alanlarımızı gezdik. Tarihi mekanlarda yapılan çalışmaları gördük ve yapılması gereken şeyleri görüştük. Sonra vatandaşlarımızla bir araya geldik. Hoş bir ortam oldu. Özellikle geleneksel üretime devam eden esnaflarımızla bir araya geldik. Sonunda da Kozanımızın yüz akı olan Binboğa Bal Tesislerini gezdik. Gurur duyulacak bir tesis. Buradan da Organize Sanayi Bölgemize geldik, mevcut devam eden işlerini gördük, eksikleri var mı onları değerlendirdik. Yapılması gereken şeyleri konuştuk. Benim için iyi bir çalışma günü oldu. Umarım Kozan için de verimli olmuştur diye düşünüyorum" dedi.

Adana Valisi Süleyman Elban'a ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'de eşlik etti. - ADANA

Vali Elban: Kozan OSB geliştirilecek
Vali Elban: Kozan OSB geliştirilecek
Vali Elban: Kozan OSB geliştirilecek
Vali Elban: Kozan OSB geliştirilecek
Vali Elban: Kozan OSB geliştirilecek
Vali Elban: Kozan OSB geliştirilecek

Süleyman Elban, Kozan, Adana, OSB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Elban: 'Kozan OSB geliştirilecek' - Son Dakika Ekonomi


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