Vali Elban, mimarlık, tasarım ve ev aksesuarları mağazasının açılışına katıldı - Son Dakika
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Vali Elban, mimarlık, tasarım ve ev aksesuarları mağazasının açılışına katıldı

28.05.2022 16:16
Vali Elban, mimarlık, tasarım ve ev aksesuarları mağazasının açılışına katıldı

Adana Valisi Süleyman Elban, kentte hizmete giren mimarlık, tasarım ve ev aksesuarları mağazasının açılışına katıldı.

Adana Valisi Süleyman Elban, kentte hizmete giren mimarlık, tasarım ve ev aksesuarları mağazasının açılışına katıldı.

Vali Elban, merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda hizmete giren Stillium Mimarlık, Tasarım ve Ev Aksesuarları Mağazası açılışında, iş yeri sahibi mimar Ceylan Öztepe'nin girişimci bir kadın olduğunu söyledi.

Öztepe'nin kendisi gibi girişimci kadınlara örnek ve destek olduğunu anlatan Elban, bundan dolayı açılışa katıldığını ifade etti.

Ceylan Öztepe de kentte 15 yıldır hizmet verdiklerini, ofisin proje ve denetim biriminin yüzde 80'ini kadınların oluşturduğunu anlatarak, kadın girişimcilere sonuna kadar destek verdiklerini ve bundan sonra da vereceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle mağazanın açılışı gerçekleştirildi.

Vali Elban, açılışı yapılan mağazada incelemede bulundu, katılımcılarla sohbet etti.

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Kaynak: AA

Süleyman Elban, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Elban, mimarlık, tasarım ve ev aksesuarları mağazasının açılışına katıldı - Son Dakika


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