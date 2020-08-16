Vali Elban müze ve eski kız lisesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Adana Valisi Süleyman Elban, müze ve restorasyon çalışması yapılan eski kız lisesinde incelemelerde bulundu.

Vali Elban, önce Sultan II. Abdulhamit zamanında 1881-1885 yılları arasında Adana valisi olan Abidin Paşa tarafından inşa ettirilen Adana Kız Lisesi'ni ziyaret ederek Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından tarihi binada yaptırılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari ve Rolöve ve Anıtlar Müdürü Betül Kiminsu'nun da hazır bulunduğu ziyarette yetkililerden yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Elban, tarihi nitelik taşıyan bu mimarinin gelecek nesillere sağlıklı ve doğru biçimde aktarılması için yapılan restorasyon çalışmalarının çok önemli olduğunu dile getirdi. Tarihi Adana Kız Lisesinin Adana'nın en eski yapılarından biri olduğunu söyleyen Vali Süleyman Elban, gerekli güçlendirme çalışmaları yapılarak binanın aslına uygun bir şekilde onarım ve bakım işlerinin tamamlanacağını, bunun içinde herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Elban daha sonra ise, Adana Şehir Müzesini ziyaret ederek sergilenen eserler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vali Süleyman Elban'a müze ziyaretinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, Rolöve ve Anıtlar Müdürü Betül Kiminsu ve müze yetkilileri eşlik etti. Müzeyi gezen ve sergilenen eserleri inceleyen Vali Elban, müze ziyaretinin ardından yapımına devam edilen 2. etap restorasyon çalışmalarını yerinde görerek yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden ayrıntılı bilgiler aldı. Aldığı bilgiler ışığında bir açıklama yapan Vali Elban, ülkemizin ve ilimizin kültürel ve arkeolojik açıdan zengin olduğunu belirterek kentin tarihi ve kültürel dokusunu koruyan müzenin her geçen gün daha da fazla geliştirilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Adana'nın doğal, tarihi, turistik ve kültürel zenginliklerini görülmeye değer olduğunu aktaran Vali Süleyman Elban, kentin her açıdan gelişip kalkınması için emek harcayanlara teşekkür etti. - ADANA