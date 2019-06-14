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Vali Elban, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

4 saat önce

Ağrı Valisi Süleyman Elban, 15 Nisan İlköğretim okulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Vali Elban, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu, System.String[]
Ağrı Valisi Süleyman Elban, 15 Nisan İlköğretim okulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Vali Süleyman Elban, il genelinde yaklaşık 165 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını söyledi.

Karne dağıtım töreninin düzenlendiği 15 Nisan İlköğretim okulunda konuşma yapan Vali Elba, Milli Eğitim Bakanlığının yaz döneminde ailelere ve öğrencilere tatil dönemi için tavsiyeleri olduğunu belirterek, "Bu tatil döneminde çocuklarımız dinlenerek, eğlenerek, biraz da kitap okuyarak 2019-2020 eğitim öğretim yılına da hazırlıklı, sağlıklı ve dinç şekilde gelmelerini ümit ediyoruz." Şeklinde konuştu.

Öğrencilere tatillerini iyi geçirmelerini dileyen Elban, Türkiye genelindeki 18 milyon öğrenciye de yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.

Öğrencilere karne ve hediyelerinin verilmesiyle başlayıp kodlama atölyesi ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ve İbrahim Çeçen Vakfı tarafından hazırlanan kütüphanenin açılışıyla son bulan programa Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve velileri katıldı. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:34 Kaynak: İHA
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