Vali Elban: "OSB ve sanayi sitelerimizi biran önce faaliyete geçirmeliyiz" - Son Dakika

Vali Elban: "OSB ve sanayi sitelerimizi biran önce faaliyete geçirmeliyiz"

Adana Valisi Süleyman Elban, "Kentimizi yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline getirmek, ilimizin sanayi ve ticaret potansiyelini arttırarak ülke ekonomisine sağlayacağı katkıyı en üst seviyeye çıkaracaktır" dedi.

Adana Valisi Süleyman Elban, "Kentimizi yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline getirmek, ilimizin sanayi ve ticaret potansiyelini arttırarak ülke ekonomisine sağlayacağı katkıyı en üst seviyeye çıkaracaktır" dedi.

Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı


Vali Elban, Adana'da kurulan organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin son durumu ve buralarla ilgili yapılması gereken çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgiler aldı.


Makam toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Murat Süzen, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan ve ilgili diğer yetkililer katıldı.


Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi, Gıda Organize Sanayi Bölgesi, Kimya Organize Sanayi Bölgesi, Sera Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi, Mahrukatçılar Küçük Sanayi Sitesi, Tekstilkent Küçük Sanayi Sitesi, Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi ve Mobilyacılar Sitesi'nin geldiği aşama ve bundan sonraki yol haritasının görüşüldüğü toplantıda Vali Elban kısa bir değerlendirmede bulundu.


Adana'nın sanayi ve tarım sektöründe ülkenin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Vali Elban, "Kentimizi yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline getirmek, ilimizin sanayi ve ticaret potansiyelini arttırarak ülke ekonomisine sağlayacağı katkıyı en üst seviyeye çıkaracaktır. Bizler bu hususta ilimizin tüm dinamikleriyle birlikte uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz. OSB'lerimizin ve küçük sanayi sitelerimizin bir an evvel faaliyete geçmesi için azami gayreti göstereceğiz. Bu güzel şehrimizi el birliğiyle daha güçlü, daha gelişmiş bir şekilde geleceğe taşımak için herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyorum" dedi.


Toplantı, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ADANA

Süleyman Elban, Adana, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Elban: 'OSB ve sanayi sitelerimizi biran önce faaliyete geçirmeliyiz' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

18:44 Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi 18:33 Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:45 Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:25 Hırsızlık yaparken yakalanan kadın "Korona testim pozitif bilginiz olsun" diyerek kurtulmaya çalıştı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:36 Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı 13:14 WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor 10:56 ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
10:42
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Tunceli'de bin yıllık dut ağaçları bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor
10:11
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
09:47
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
09:20
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
05:40
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
00:53
İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti
23:46
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
22:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 19:23:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Elban: "OSB ve sanayi sitelerimizi biran önce faaliyete geçirmeliyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]