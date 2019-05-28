Son Dakika Haberleri: Vali Elban, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Polisleri ile iftarda buluştu
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Vali Elban, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Polisleri ile iftarda buluştu

2 saat önce

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerine yönelik iftar yemeği düzenlendi.

Vali Elban, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Polisleri ile iftarda buluştu, System.String[]
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerine yönelik iftar yemeği düzenlendi.

Düzenlenen programa Ağrı Valisi Süleyman Elban, Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Polisleri katıldı.

Vali Elban programda yaptığı konuşmada, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Polisleri ile iftar yemeğinde bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:37 Kaynak: İHA
Ağrı, Güncel
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