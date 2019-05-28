Vali Elban, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Polisleri ile iftarda buluştu

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerine yönelik iftar yemeği düzenlendi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerine yönelik iftar yemeği düzenlendi.



Düzenlenen programa Ağrı Valisi Süleyman Elban, Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Polisleri katıldı.



Vali Elban programda yaptığı konuşmada, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Polisleri ile iftar yemeğinde bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - AĞRI

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son dakika! İstanbul'da Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuk kayboldu

Sigortacılardan aracıyla bayram tatiline çıkacaklara uyarı: Poliçelerinizi kontrol edin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Harekatı mesajı

Maltepe'de minibüs şoförü aracını ateşe verdi