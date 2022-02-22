Vali Elban, robotik kodlama ve bilgisayar teknolojileri sınıflarının açılışını yaptı - Son Dakika
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Vali Elban, robotik kodlama ve bilgisayar teknolojileri sınıflarının açılışını yaptı

22.02.2022 15:27
Vali Elban, robotik kodlama ve bilgisayar teknolojileri sınıflarının açılışını yaptı

Adana Valisi Süleyman Elban, Seyhan Şehit İsmail Demir Ortaokulu'nda robotik kodlama ve bilgisayar teknolojileri sınıflarının açılışını gerçekleştirdi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Seyhan Şehit İsmail Demir Ortaokulu'nda robotik kodlama ve bilgisayar teknolojileri sınıflarının açılışını gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Elban, açılışta yaptığı konuşmada, okulun TEKNOFEST yarışmalarında ortaokullar arasında Türkiye ikincisi olduğunu belirtti.

Dijital dönemde olunduğunu kaydeden Elban, "Bu çağı ıskalamadan, o çağı bilen, yöneten ve o çağın şartlarına uygun olarak üretim yapan nesiller yetiştirmek zorundayız. Bugün açılışını yaptığımız sınıflarımız, tüm dünyaya 'biz de bu dijital çağda varız' iddiamızı güttüğümüzü gösteren önemli adımlar ve çalışmalardır." ifadesini kullandı.

Daha sonra Elban, yapımı tamamlanan okul kütüphanesinin açılışını da gerçekleştirdi.

Açılışta Elban'a İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ve Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz eşlik etti.

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Süleyman Elban, Türkiye, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Elban, robotik kodlama ve bilgisayar teknolojileri sınıflarının açılışını yaptı - Son Dakika


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