Vali Elban: "Spor çocukları ruhsal yönden de olumlu etkiliyor" - Son Dakika

Adana Valisi Süleyman Elban, "Spor yapmak, çocuklarımızı sadece bedensel yönden değil, ruhsal yönden de olumlu yönde geliştiriyor" dedi.

Dünya, Avrupa ve Türkiye dereceleri kazandıran spor kulübünün başkanı İlknur Şahade ve Muay Thai Milli Takım Antrenörü Hakan Şahade'den gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Elban, sportif faaliyetlerin önemine değindi.

Dezavantajlı kesimde yetişen çocukları SODES projeleri kapsamında topluma kazandıran kulübün, bu tarz çalışmalarını da takdirle karşıladıklarını ifade eden Vali Elban, "Spor yapmak, çocuklarımızı sadece bedensel yönden değil, ruhsal yönden de olumlu yönde geliştiriyor. Sportif faaliyetlere yönlendirilen gençlerimiz, belli bir disiplinle kendilerini geliştirerek hem kötü alışkanlıklardan uzak duruyor hem de elde ettikleri başarılarla yaşıtlarına örnek oluyor. Bu anlamda önemli çalışmalar gerçekleştiren Şampiyon Star Spor Kulübü'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

Vali Elban, kulüpte bulunan sporculara tatlı ikram ederek onlara başarılar temennisinde bulundu. - ADANA