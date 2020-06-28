Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Adana Valisi Süleyman Elban, nişasta fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Yaklaşık 1-1,5 saat önce yangın kontrol altına alındı. Muhtemelen yarım saat içerisinde tamamen söner diye tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Adana Valisi Süleyman Elban, nişasta fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alındığını yarım saat içinde de söndürüleceğini umduklarını söyledi.
ÇALIŞMALAR 4.5 SAAT SÜRDÜ
Yangın, Sarıçam ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Nişasta fabrikasının depo kısmında elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın kısa sürede büyüdü. Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının kontrol altına alınamaması üzerine olay yerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 25 araç ve 60 personelle müdahale ediliyor. İtfaiye ekiplerine yardım için olay yerine 2 de TOMA geldi. Yangını kontrol altına almak için ekipler büyük çaba sarf etti. Yaklaşık 4.5 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
YANGIN ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI
Olay yerine gelen Adana Valisi Süleyman Elban, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Yangın itfaiye ekiplerinin tahminine göre elektrik kontağından çıkmış. Yangın bir süre sonra fark edildiği için kısa sürede fabrikanın bütün deposunu sarmış. Bu nedenle bütün itfaiye ekipleri, çevre illerden gelen itfaiye ekipleriyle birlikte müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Yarım saat içinde de yangını söndüreceğimizi tahmin ediyoruz. Yangında sevindirici olan vardiya olmasına rağmen can kaybının ya da yaralanmanın olmaması" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 23:09 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Son Dakika 23:15 Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı 22:55 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu 20:45 Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 17:06 Son Dakika: İstanbul'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 20:52 Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatleri kapsıyor, kimler kısıtlamadan muaf? 19:20 Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada 19:17 Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı