Vali Elvan: "Yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde çalışacağız" - Son Dakika

Vali Elvan: "Yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde çalışacağız"

30.10.2020 11:40
Vali Elvan:

Adana Valisi Süleyman Elban, "Adanamızı tüm ilçeleriyle birlikte geleceğe taşımak ve daha da kalkındırmak adına valilik olarak yerel yönetimlerle daima iş birliği içerisinde çalışacağız" dedi.

Adana Valisi Süleyman Elban, "Adanamızı tüm ilçeleriyle birlikte geleceğe taşımak ve daha da kalkındırmak adına valilik olarak yerel yönetimlerle daima iş birliği içerisinde çalışacağız" dedi.

Vali Süleyman Elban, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ile birlikte Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz'ı ziyaret etti. Kaymakamlıktaki istişarelerinin ardından Adana Valisi Elban, iade-i ziyaret gerçekleştirerek Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'i makamında ziyaret etti. İlçede yapılan çalışmalar, ilçenin genel durumu ve planlanan projeler hakkında bilgi alan Vali Elban, "Ceyhan ilçemiz Adana'mızın tarımına, sanayisine, ekonomisine katkısı bir hayli fazla olan ilçelerimizden biri. Adana'mızı tüm ilçeleriyle birlikte geleceğe taşımak ve daha da kalkındırmak adına valilik olarak yerel yönetimlerle daima iş birliği içerisinde çalışacağız" diye konuştu.

Ziyaretlerinden dolayı memnun olduklarını dile getiren Başkan Erdem, "Adana Valimiz Süleyman Elban'ın ziyareti bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. İlçemiz genelinde yapılan çalışmalarımız hakkında bilgi alışverişinde bulunarak, yapacak olduğumuz projeler hakkında bilgi verdik. Ceyhan'ı daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Başkan Yardımcısı Gürsel İlçi ve başkan yardımcısı aynı zaman da Ceyhanspor Başkanı İlker Önük ile Vali Elban'a Ceyhanspor futbol ve bayan basketbol takımlarının formalarını hediye etti. - ADANA

Vali Elvan: Yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde çalışacağız
Vali Elvan: Yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde çalışacağız
Vali Elvan: Yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde çalışacağız

Süleyman Elban, Valilik, Adana, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Elvan: 'Yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde çalışacağız' - Son Dakika

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