Vali Enver Ünlü'den maske ve mesafe denetimi - Son Dakika

Giresun Valisi Enver Ünlü, Korona virüs denetimleri kapsamında kentin çeşitli yerlerinde maske, mesafe ve temizlik denetimleri gerçekleştirdi.

Son günlerde ülke genelinde Korona virüs tedbirlerinin artırılmasıyla birlikte Giresun'da Vali Enver Ünlü, kentin çeşitli yerlerinde iş yerleri ile cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi.

Vali Ünlü, vatandaşların yoğun kullandığı Atatürk Meydanı, Alparslan Caddesi ve Gazi Caddesi gibi yerlerde bulunan iş yerlerinde denetimler yaparak maske ve mesafe kurallarına uyanlara teşekkür etti ve kurallara uymayanlara ise uyarılarda bulundu.

Vali Ünlü, koronavirüs denetimleriyle ilgili, "Tüm denetim ekiplerimizle sahadayız. Sadece kurallara uyarsak virüsü yenebiliriz ve Giresun olarak bunu başaracak gücümüz var. Sizlere güveniyoruz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN