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Vali Enver Ünlü, Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
6 saat önce
Iğdır Valisi Enver Ünlü Aralık ilçe jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:26 Kaynak: İHA
Iğdır Valisi Enver Ünlü Aralık ilçe jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Aralık ilçe jandarma Komutanlığı personeli tarafından toplu takdim ile karşılanan Vali Enver Ünlü, askerler ile tek tek selamlaşarak sohbet etti.
Karşılama sonrası makam odasına geçen Vali Ünlü, Aralık ilçesine yeni atanan Aralık İlçe Jandarma Komutan Vekili J. Asb. Kd. Bçvş. Ali Çelik'e yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi. - IĞDIR
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