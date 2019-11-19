Son Dakika Haberleri: Vali Enver Ünlü, Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
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Vali Enver Ünlü, Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

6 saat önce

Iğdır Valisi Enver Ünlü Aralık ilçe jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Vali Enver Ünlü, Jandarma Komutanlığını ziyaret etti, System.String[]

Iğdır Valisi Enver Ünlü Aralık ilçe jandarma Komutanlığını ziyaret etti.


Aralık ilçe jandarma Komutanlığı personeli tarafından toplu takdim ile karşılanan Vali Enver Ünlü, askerler ile tek tek selamlaşarak sohbet etti.


Karşılama sonrası makam odasına geçen Vali Ünlü, Aralık ilçesine yeni atanan Aralık İlçe Jandarma Komutan Vekili J. Asb. Kd. Bçvş. Ali Çelik'e yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi. - IĞDIR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:26 Kaynak: İHA
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