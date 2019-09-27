Son Dakika Haberleri: Vali Epcim, 112 Acil Çağrı Merkezinde incelemelerde bulundu
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Vali Epcim, 112 Acil Çağrı Merkezinde incelemelerde bulundu

1 saat önce

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim yapımı devam eden 112 Acil Çağrı Merkezinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.

Vali Epcim, 112 Acil Çağrı Merkezinde incelemelerde bulundu, System.String[]

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim yapımı devam eden 112 Acil Çağrı Merkezinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.


Vali Cüneyt Epcim, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konan acil çağrıların tek çatı altına toplanmasına yönelik yapımı devam eden 112 Acil Çağrı Merkez inşaatında incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Epcim, inşaatla ilgili değerlendirmede bulundu. Vali Epcim, "112 Acil Çağrı merkezlerini İçişleri Süleyman Soylu yakinen takip ediyor. Merkezde, 112 Acil Çağrı Merkezi, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 110 İtfaiye gibi acil çağrı birimleri tek çatı altında toplanması olaylara daha etkin müdahale edilmesi ve vatandaşlarımıza daha hızlı geri dönüş yapılmasını sağlanacak. Bu merkezin Bayburt'umuza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Vali Epcim'e Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Küçük ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Burhan Yıldızoğlu eşlik etti. - BAYBURT

İçişleri Bakanlığı, Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:05 Kaynak: İHA
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