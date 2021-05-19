Vali Epcim: "19 Mayıs, milletimizi aydınlığa, müreffeh bir gelecek hayaliyle Cumhuriyet'e kavuşturan bir dönüm noktasıdır" - Son Dakika

Vali Epcim: "19 Mayıs, milletimizi aydınlığa, müreffeh bir gelecek hayaliyle Cumhuriyet'e kavuşturan bir dönüm noktasıdır"

19.05.2021 07:50
Vali Epcim:

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, "Milletimizin kaderini değiştiren ve umut dolu bir başlangıcı simgeleyen 19 Mayıs, milletimizi aydınlığa, tam bağımsız ve müreffeh bir gelecek hayaliyle Cumhuriyet'e...

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, "Milletimizin kaderini değiştiren ve umut dolu bir başlangıcı simgeleyen 19 Mayıs, milletimizi aydınlığa, tam bağımsız ve müreffeh bir gelecek hayaliyle Cumhuriyet'e kavuşturan bir dönüm noktasıdır" dedi.

Vali Epcim mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüşerek milli mücadelenin temellerinin atıldığı kutlu mücadelenin 103. yıldönümü millet olarak yad etmenin gururunu yaşıyoruz.

Milletimizin kaderini değiştiren ve umut dolu bir başlangıcı simgeleyen 19 Mayıs, milletimizi aydınlığa, tam bağımsız ve müreffeh bir gelecek hayaliyle Cumhuriyet'e kavuşturan bir dönüm noktasıdır.

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İtilaf Devletler ile imzalanan Mondros Mütarekesi milletimizi tarih boyunca asla kabul etmediği bir suret ve şartlar altında yaşamaya zorlamıştır. Milletimizin içerisinde bulunduğu zor ve ağır şartları fırsat bilen bu çevreler milletimiz ve devletimiz üzerindeki gizli emellerini daha önce denedikleri gibi yeniden uygulama çabasına girişmişlerdir. Bu süreç Ermeni katliamları, işgaller ve vahşetlerle anılan acı hatıralar olarak hafızalarımızdaki tazeliğini her daim korumakla birlikte; Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a adım atmasıyla umudun kaybolup çıkış noktası arandığı tarihin kırılma noktalarında milletimize yeniden dirilme azmini hatırlatan tarihi bir süreçtir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı, "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." ülküsünü dimağlara yerleştirmiş, "Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür. Parçalanamaz !" dirayetini ortaya çıkarmış ve "Ya İstiklal, ya Ölüm !" kararlılığıyla tam bağımsızlık ve hür yaşama tutkusundan asla vazgeçilmeyeceğinin tüm dünyaya ilanıdır.

Samsun'da başlayan ve İzmir'de al bayrağın yeniden göndere çekilmesiyle zafere ulaşan Kurtuluş Mücadelesi neticesinde millet egemenliğini üstün kılan, modern ve bağımsız bir devlet kurulmuştur. Böylesine büyük bir mücadelenin eseri olan Türkiye Cumhuriyet'i Atatürk tarafından gençlerimize emanet edilmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk "Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız." ifadesiyle sizlere olan sonsuz güvenini ifade etmiş, devletimizi ve geleceğimizi Türk gençliğine emanet etmiştir. Bugün bunun bilinciyle, büyük bir özgüven içerisinde geleceğe umutla bakıyor ve inanıyoruz ki; yarınlarımız çok daha parlak olacaktır. Bu süreçte siz kıymetli gençlerimize önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Sizlerin; milletimizin ideallerini gerçekleştirmek ve ülkemizi hedeflerine ulaştırma yolunda azim ve inançla çalışacağına yürekten inanıyoruz.

19 Mayıs 1919'da başlayan Milli Mücadele'nin ışığında çağdaş, demokratik, bir hukuk devleti olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Türk gençliğinin üstün gayret ve çalışmaları sayesinde güçlü bir ülke olarak sonsuza dek var olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşımızın şehit ve gazilerini bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." - BAYBURT

Vali Epcim: 19 Mayıs, milletimizi aydınlığa, müreffeh bir gelecek hayaliyle Cumhuriyet'e kavuşturan bir dönüm noktasıdır

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Bayburt, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Epcim: '19 Mayıs, milletimizi aydınlığa, müreffeh bir gelecek hayaliyle Cumhuriyet'e kavuşturan bir dönüm noktasıdır' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Didem ve Hızır Ali'ye korkunç saldırı! Gizem Arıkan diziye veda etti Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Didem ve Hızır Ali'ye korkunç saldırı! Gizem Arıkan diziye veda etti Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar kamerada Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar kamerada Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi! Bakan Soylu'dan açıklama geldi Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi! Bakan Soylu'dan açıklama geldi Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu Merak edilen Avrupa rotası belli oldu! İşte temsilcilerimizin oynayacağı elemeler Merak edilen Avrupa rotası belli oldu! İşte temsilcilerimizin oynayacağı elemeler Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit Tam kapanma Demet Akalın'a yaramadı! Son görüntüsü şaşırttı Tam kapanma Demet Akalın'a yaramadı! Son görüntüsü şaşırttı

Son Dakika Haberleri
18:40 Enerji santralinde iki hafta arayla peş peşe yangın korkuttu!
17:59 İngiltere'de bir polis memuru, durdurmak için Filistin yanlısı protestocuların yanına gitti, onlara katıldı
17:47 Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!
17:43 Uzman isim açıkladı! İkinci doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor?
17:36 Galatasaray Yönetimi'nin, Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Başarılı teknik adam duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı
17:26 Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı
17:10 Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı
17:07 Altının kilogramı 500 bin 450 liraya çıktı
17:02 İmamoğlu sosyal medya üzerinden bildirdi: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz
16:35 Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı!
Yoğun bakımdan çıkan Burak Sergen'den 37 gün sonra ilk fotoğraf: Hayata tutunmak güzel Yoğun bakımdan çıkan Burak Sergen'den 37 gün sonra ilk fotoğraf: Hayata tutunmak güzel         
07:47
ABD Dışişleri Bakanlığı: Erdoğan'ın antisemitist söylemlerini şiddetle kınıyoruz ABD Dışişleri Bakanlığı: Erdoğan'ın antisemitist söylemlerini şiddetle kınıyoruz         
02:17
Marco Reus'tan ilginç karar! EURO 2020'de olmama sebebi şaşkınlık yarattı Marco Reus'tan ilginç karar! EURO 2020'de olmama sebebi şaşkınlık yarattı         
01:01
Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf         
23:56
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yaptığı radikal değişimi Instagram'dan paylaştı Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yaptığı radikal değişimi Instagram'dan paylaştı         
23:41
Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler         
22:44
Son anket sonuçları yayınlandı! İşte Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Son anket sonuçları yayınlandı! İşte Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri         
22:17
İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti         
20:33
Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor! Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!         
17:48
Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu         
16:51
Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi         
16:16
Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı         
14:43
Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!         
14:23
Seren Serengil'den mayolu cesur poz! Seren Serengil'den mayolu cesur poz!         
14:05
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi         
10:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 08:32:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Epcim: "19 Mayıs, milletimizi aydınlığa, müreffeh bir gelecek hayaliyle Cumhuriyet'e kavuşturan bir dönüm noktasıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement