Vali Epcim: "19 Mayıs, milletimizi aydınlığa, müreffeh bir gelecek hayaliyle Cumhuriyet'e kavuşturan bir dönüm noktasıdır" - Son Dakika

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, "Milletimizin kaderini değiştiren ve umut dolu bir başlangıcı simgeleyen 19 Mayıs, milletimizi aydınlığa, tam bağımsız ve müreffeh bir gelecek hayaliyle Cumhuriyet'e kavuşturan bir dönüm noktasıdır" dedi.

Vali Epcim mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüşerek milli mücadelenin temellerinin atıldığı kutlu mücadelenin 103. yıldönümü millet olarak yad etmenin gururunu yaşıyoruz.

Milletimizin kaderini değiştiren ve umut dolu bir başlangıcı simgeleyen 19 Mayıs, milletimizi aydınlığa, tam bağımsız ve müreffeh bir gelecek hayaliyle Cumhuriyet'e kavuşturan bir dönüm noktasıdır.

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İtilaf Devletler ile imzalanan Mondros Mütarekesi milletimizi tarih boyunca asla kabul etmediği bir suret ve şartlar altında yaşamaya zorlamıştır. Milletimizin içerisinde bulunduğu zor ve ağır şartları fırsat bilen bu çevreler milletimiz ve devletimiz üzerindeki gizli emellerini daha önce denedikleri gibi yeniden uygulama çabasına girişmişlerdir. Bu süreç Ermeni katliamları, işgaller ve vahşetlerle anılan acı hatıralar olarak hafızalarımızdaki tazeliğini her daim korumakla birlikte; Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a adım atmasıyla umudun kaybolup çıkış noktası arandığı tarihin kırılma noktalarında milletimize yeniden dirilme azmini hatırlatan tarihi bir süreçtir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı, "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." ülküsünü dimağlara yerleştirmiş, "Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür. Parçalanamaz !" dirayetini ortaya çıkarmış ve "Ya İstiklal, ya Ölüm !" kararlılığıyla tam bağımsızlık ve hür yaşama tutkusundan asla vazgeçilmeyeceğinin tüm dünyaya ilanıdır.

Samsun'da başlayan ve İzmir'de al bayrağın yeniden göndere çekilmesiyle zafere ulaşan Kurtuluş Mücadelesi neticesinde millet egemenliğini üstün kılan, modern ve bağımsız bir devlet kurulmuştur. Böylesine büyük bir mücadelenin eseri olan Türkiye Cumhuriyet'i Atatürk tarafından gençlerimize emanet edilmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk "Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız." ifadesiyle sizlere olan sonsuz güvenini ifade etmiş, devletimizi ve geleceğimizi Türk gençliğine emanet etmiştir. Bugün bunun bilinciyle, büyük bir özgüven içerisinde geleceğe umutla bakıyor ve inanıyoruz ki; yarınlarımız çok daha parlak olacaktır. Bu süreçte siz kıymetli gençlerimize önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Sizlerin; milletimizin ideallerini gerçekleştirmek ve ülkemizi hedeflerine ulaştırma yolunda azim ve inançla çalışacağına yürekten inanıyoruz.

19 Mayıs 1919'da başlayan Milli Mücadele'nin ışığında çağdaş, demokratik, bir hukuk devleti olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Türk gençliğinin üstün gayret ve çalışmaları sayesinde güçlü bir ülke olarak sonsuza dek var olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşımızın şehit ve gazilerini bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." - BAYBURT