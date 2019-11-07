Son Dakika Haberleri: Vali Epcim, Açık Cezaevi inşaatında incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Vali Epcim, Açık Cezaevi inşaatında incelemelerde bulundu

Vali Epcim, Açık Cezaevi inşaatında incelemelerde bulundu

7 saat önce

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Açık Ceza İnfaz Kurumu inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Epcim, Açık Cezaevi inşaatında incelemelerde bulundu, System.String[]

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Açık Ceza İnfaz Kurumu inşaatında incelemelerde bulundu.


Yüklenici firma yetkililerinden çalışmalara ilişkin bilgi alan Vali Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile inşaat alanını dolaştı.


Yapımına 2017 yılında başlanan ve 11 bin 900 metre kare kapalı alana sahip olacak inşaatın 2020 yılında tamamlanması hedefleniyor. - BAYBURT

Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:05 Kaynak: İHA
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