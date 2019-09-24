Vali Epcim, Afganlı aileyi ziyaret etti

Vali Cüneyt Epcim Bayburt'ta yaşayan Afganlı aileyi ziyaret etti.



Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ülkelerinde yaşanan çeşitli olaylardan dolayı Türkiye'ye gelerek Bayburt'a yerleşen Afganlı aileyi ziyaret etti. Valilik tarafından kiralanan evde ikametgah eden 7 nüfuslu ailede diyaliz hastası olan Hüseyin Barati'ye Vali Epcim geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Epcim, "Hepiniz ülkenizde yaşanan sıkıntılardan dolayı bu yola çıktınız. Şuanda bizim ülkemizdesiniz. Ailenin diyaliz hastası olan Hüseyin Barati'ye de geçmiş olsun. İnşallah kısa süre içerinde sağlığına kavuşur. Ülkemizde bulunduğunuz süre içerisinde mağduriyet yaşamamanız anlamında elimizden ne gelirse yaparız" dedi.



Ziyarette Vali Cüneyt Epcim'e, İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur eşlik etti. - BAYBURT