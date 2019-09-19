Vali Epcim: "Ahilik kültürü Anadolu irfan ve medeniyetinin dünyaya bir armağanı"

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Ahilik kültürünün Anadolu irfan ve medeniyetinin dünyaya bir armağanı olduğunu söyledi.



Türk İslam kültür ve geleneği ile sosyal ve ekonomik yaşamında önemli bir yer tutan Ahilik Kültürü'nün tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına her yıl ülke genelinde düzenlenen törenler Bayburt'ta bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.



Cumhuriyet Caddesi Saray Bahçesinde düzenlenen kutlama programına Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Dikeri Belediye Başkan Vekili Süreyya Türmenli, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Rektörü Prof. Dr. Metin Ucurum, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin Karaman, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney, meslek odaları temsilcileri, esnaflar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



Etkinlikte konuşan Vali Cüneyt Epcim, Ahilik kültürünün Anadolu irfan ve medeniyetinin dünyaya bir armağanı olduğunu söyledi. Ahilik uygulamasının özellikle esnafların ahlaklı olmasını hedeflediğini anlatan Vali Epcim, "Şu anda dünyada birçok konuyu ticaret dünyası kendisi arasında tartışıyor. Başta ticarethane kurmak üzere, müşteri memnuniyetinin nasıl sağlanacağı ticaret dünyasının en önemli konularından bir tanesi. Bizim atalarımız, bizim yolundan gittiğimiz büyük irfan medeniyeti bu hususta ahilik müessesesini karşımıza çıkarmış ve esnafımızı ahlaklandırma, ahlaki bir ticaret ortamının şehirlerimizde oluşmasını sağlamıştır" dedi.



Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Selahattin Karaman ise, Bayburt'ta 12. kez kutlanan Ahilik Haftası'nın esnaf ve vatandaşlara hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.



Konuşmaların ardından sergilenen halk oyunları ve 'Ahilik' konulu tiyatro gösterisi vatandaşların beğenisini topladı.



Daha sonra yılın Ahisi seçilen taş ustası Zakir Topyay'a Vali Epcim ve Esnaf Odası Başkanı Karaman tarafından kaftan giydirilerek plaket verildi.



Yılın kalfası seçilen ev mefruşat ve organizasyoncu Asiye Özbek'e Garnizon Komutanı Diker ve Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Yöney tarafından plaket verildi. Yılın çırağı seçilen İlma Pamuk da plaketini Belediye Başkan Yardımcısı Türkmenli ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Önder Karaoğlu'ndan aldı.



Etkinlik, Bayburt Belediyesi'nce ikram edilen ahilik pilavının dağıtılmasıyla son buldu. - BAYBURT