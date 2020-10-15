Vali Epcim, Arpalı bölgesinde yapılacak askeri kışla sahasında incelemede bulundu - Son Dakika

Vali Epcim, Arpalı bölgesinde yapılacak askeri kışla sahasında incelemede bulundu

15.10.2020 09:26
Vali Epcim, Arpalı bölgesinde yapılacak askeri kışla sahasında incelemede bulundu, System.String[]

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, kentin en önemli projelerinden biri olan Arpalı askeri kışla inşaat çalışmalarının başlaması için koordinasyon toplantısı yaparak alan incelemesi gerçekleştirdi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, kentin en önemli projelerinden biri olan Arpalı askeri kışla inşaat çalışmalarının başlaması için koordinasyon toplantısı yaparak alan incelemesi gerçekleştirdi.

Valilik toplantı salonunda Vali Epcim başkanlığında koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Arpalı askeri kışla inşaat çalışmalarının başlaması için proje ele alındı. Toplantının ardından Vali Cüneyt Epcim ve beraberindeki heyet alan incelemesi gerçekleştirdi.

Öte yandan AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Arpalı bölgesinde yapılacak askeri kışla projesiyle ilgili geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Projenin hayata geçirilmesi hususunda birçok Bayburtlu üst düzey bürokrat etkili rol oynuyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Projenin toplam maliyeti 168 milyon 753 bin lira. Süreci Bayburt adına memnuniyetle takip ediyoruz. 2022'nin ilk yarısında projenin ilk etabı (çevre düzenlemesi, yol, inşaatlar) tamamlanacak. Karargah binalarından, konferans salonlarına, ibadethaneden su deposuna ve çevre düzenlemesine kadar projenin en önemli kısmı ilk etapta tamamlanacak. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza, Maliye Bakanımıza, Genelkurmay Başkanımıza ve yine müsteşar olduğu günden bugüne, müsteşarlığında yerin tespiti ve temini konusunda, bakanlığı döneminde askeri bölgenin temini ve koordinesinin yapılmasında ve yine şu anda Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı görevi süresinde de 168 milyon liranın bu ihaleye tanzim edilmesinde büyük emekleri olan Naci Ağbal'a teşekkür ediyorum. Bu projenin 2011 yılında devletin resmi projeleri arasına girmesini temin eden o dönemki milletvekilimi Bünyamin Özbek'e çok teşekkür ediyorum. ve bu süreçte Bayburt platformu olarak üst seviyede görev yapan Bayburtlu bürokratlara şükranlarımı sunuyorum." - BAYBURT

Vali Epcim, Arpalı bölgesinde yapılacak askeri kışla sahasında incelemede bulundu
Vali Epcim, Arpalı bölgesinde yapılacak askeri kışla sahasında incelemede bulundu

Cüneyt Epcim, Bayburt, İnşaat, Arpalı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Epcim, Arpalı bölgesinde yapılacak askeri kışla sahasında incelemede bulundu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İngiliz Proseför, maskesiz ve sosyal mesafesiz hayat için 2021 yazını işaret etti Yavuz Bingöl, kardeşinin cenazesinde ayakta durmakta güçlük çekti Kontrolden çıkan otomobil spin attı, sürücüsü içinden fırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tarımda 'torba yasa' geri çekildi, hobi bahçeleri düzenlemesi ertelendi Güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens, üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacak Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek
İngiltere'de gizli polislere talimat! Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilecekler İngiltere'de gizli polislere talimat! Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilecekler         
08:34
Ece Üner, Ümitcan Uygun ve Musa Orhan üzerinden Kadir Şeker kararını eleştirdi: Vicdanlarda şaşkınlık sürüyor Ece Üner, Ümitcan Uygun ve Musa Orhan üzerinden Kadir Şeker kararını eleştirdi: Vicdanlarda şaşkınlık sürüyor         
08:00
Savaş kanunlarını hiçe sayıyorlar! Ermenistan, sivillere misket bombası ve fosfor gazı ile saldırıyor Savaş kanunlarını hiçe sayıyorlar! Ermenistan, sivillere misket bombası ve fosfor gazı ile saldırıyor         
07:42
Kırmızı kart gören Burak Yılmaz'a sosyal medyada tepki yağdı Kırmızı kart gören Burak Yılmaz'a sosyal medyada tepki yağdı         
23:57
Survivor Mert Öcal, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna mı dahil oluyor? Senaristten kafa karıştıran paylaşım Survivor Mert Öcal, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna mı dahil oluyor? Senaristten kafa karıştıran paylaşım         
23:17
Türkiye'de 217 gün sonra stadyumlara seyirci alındı Türkiye'de 217 gün sonra stadyumlara seyirci alındı         
22:26
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi         
20:36
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz         
19:29
4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu 4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu         
16:51
"Şehir dışına çıkıyorum" diyen adam, sevgilisine düğün yaparken karısına yakalandı         
16:19
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor         
15:57
Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu         
15:33
Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor         
15:20
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi         
13:24
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 09:36:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Epcim, Arpalı bölgesinde yapılacak askeri kışla sahasında incelemede bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei