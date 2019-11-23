Son Dakika Haberleri: Vali Epcim, Balca ve Kabaçayır köylerini ziyaret etti
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Vali Epcim, Balca ve Kabaçayır köylerini ziyaret etti

6 saat önce

Bayburt merkeze bağlı Balca ve Kabaçayır köylerini ziyaret eden Vali Cüneyt Epcim, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Epcim, Balca ve Kabaçayır köylerini ziyaret etti, System.String[]

Bayburt merkeze bağlı Balca ve Kabaçayır köylerini ziyaret eden Vali Cüneyt Epcim, vatandaşlarla bir araya geldi.


Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, köy ziyaretleri kapsamında merkeze bağlı Balca ve Kabaçayır köylerini ziyaret etti. Köy konağında vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Vali Epcim, köy sakinleriyle çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunarak evde bakım hizmetinden faydalanan hastaları ziyaret etti. Balca Köyü'ndeki programı kapsamında Mehmet Akif Memiş'i evinde ziyaret eden Vali Epcim, aile yakınları ile bir araya geldi. Ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu ve köy muhtarı Selim Yıldız eşliğinde aynı köyde ikamet eden Rabiye Yıldız ve Rafet Aslan'ı ziyaret ederek hastaların sağlık durumuna ilişkin bilgiler aldı.


Vali Epcim, Balca köyündeki ziyaretleri sonrasında Kabaçayır köyüne geçti. Kendisini karşılayan muhtar Nihat Söylemez ve köy sakinleriyle bir araya gelen Vali Epcim, şikayet ve talepler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Burada da ev ziyaretleri gerçekleştiren Vali Epcim, evde bakım hastaları Süha Söylemez, Oğuzhan Köroğlu ve Nuran Söylemez ziyaret ederek aile yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.


Ziyaretleri sırasında Vali Cüneyt Epcim'e, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu eşlik etti. - BAYBURT

Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:17 Kaynak: İHA
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