Yeni yönetimle yeni sezonda hedef şampiyonluk - Son Dakika

Yeni yönetimle yeni sezonda hedef şampiyonluk

27.05.2021 12:39
Yeni yönetimle yeni sezonda hedef şampiyonluk, System.String[]

Vali Cüneyt Epcim, sezon hazırlıklarına başlayan Bayburt Özel İdare Spor'da yeni yönetim kurulu ve teknik heyetle bir araya geldi.

Vali Cüneyt Epcim, sezon hazırlıklarına başlayan Bayburt Özel İdare Spor'da yeni yönetim kurulu ve teknik heyetle bir araya geldi. Toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Epcim, kulüp başkanı Şemsettin Çalışkan'ın görevi Celil Çalışkan'a devrettiğini ve geçen sezon ikinci yarıda göreve getirilen teknik direktör Hakan Yılmaz'la yola devam kararı alındığını açıkladı.

Açıklamalarında hedef büyüttüklerine yer veren Vali Epcim, sezona şampiyonluk hedefiyle çıkılacağını söyledi.

Bayburt Valiliği'nde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, Bayburt Özel İdare Spor Başkanı Celil Çalışkan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Abdurrahman Polattimur, Muhammet Karaoğlu ve Şerif Bayram ile Teknik Direktör Hakan Yılmaz katıldı.

Toplantı açılışında yeni sezona yönelik çalışmaları değerlendiren Vali Epcim, Bayburt Spor'un kurumsallaşma yönünde önemli adımlar attığını ve bu adımların tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi. Kulübün güçlü bir kulüp olma yolunda ilerlediğine değinen Vali Epcim, açıklamalarında geçen sezon ligin ikinci yarısında elde ettiği başarılı sonuçlarla takımın ligi 3. sırada bitirdiğine dikkat çekti.

Bu süreçte kulüp başkanı Şemsettin Çalışkan ve teknik direktör Hakan Yılmaz'ın takıma önemli katkılar sağladığının altını çizen Vali Epcim, "Bayburt Spor'u yeni sezona hazırlamanın çalışması içerisindeyiz. Bu hazırlık kapsamında en önemli aşama elimizdeki mevcut futbolcularla yapılacak çalışmalar. Transfer görüşmelerinin yapılması bir taraftan devam etmekte. Bildiğiniz gibi geçen yıl çok başarılı bir ikinci yarı geçirdik. İkinci yarının çok başarılı geçmesinde kulüp başkanımız Şemsettin Bey'e çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Takımda yaşanan yönetim sorunlarını yeni sezonda gündemden çıkarmak istediklerine vurgu yapan Vali Epcim, Şemsettin Çalışkan'ın onursal başkan olarak görevini sürdüreceğini ve yeni dönemde yola Celil Çalışkan başkanlığında devam edileceğini açıkladı.

Vali Epcim, "Şemsettin Bey yine onursal başkanımız olarak devam edecek. Maddi ve manevi desteğini sağlayacak. Fakat yeni dönemde kulüp başkanlığını Celil Bey'le götüreceğiz. Yeni dönemde bir taraftan da yönetim sorunlarını aşmak istiyoruz. Bu manada Hakan Yılmaz hocamızla bir sözleşme imzalandı. Bugün bu sözleşmeyi de huzurlarınızda kamuoyuna bildirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Yılmaz'ın futbolcularla bire bir ilişkisi ve takımın taraftarla bütünleşmesi noktasında önemli katkılar sağlayacağını düşündüğünü kaydeden Vali Epcim, birlikte çalışacak olmalarının mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Vali Epcim, Yılmaz'la devam kararına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu; "Hakan Yılmaz hocamız çok iddialı bir hoca. Türkiye'de, federasyon nezdinde de önemli bir isim. Bu isimle birlikte çalışacak olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Geçen yıl futbolcuları kendi katkısıyla motive ederek çok büyük bir başarıya imza attığını söylememiz lazım. İkinci yarıda topladığımız puanlarla kendi grubumuzda üçüncü sıradaydık. Bu önemli bir başarıdır. Hakan Yılmaz Bey'in bizlere kulüp kurumsallaşması adına, federasyonla olan ilişkilerimiz, özellikle futbolcu halk ilişkisinin sağlanması, futbol kulübünün halkla güzel bir ilişki kurmasında da destek sağlayacağını düşünüyoruz."

Açıklamalarında yeni sponsorluk anlaşmalarının imzalanacağına işaret eden Vali Epcim, bu anlaşmaların birinin kulübün geçmiş dönemlerde başkanlık görevini üstlenen Muhammet Karaoğlu ile olacağını aktardı. Vali Epcim, Karaoğlu'na "Bu sene kendisiyle sponsorluk anlaşması yapacağız. Kulübümüzde daha önce başkanlık yapmış, önemli katkıları olan bir isim. Kendisine biz Bayburt Spor sevdalıları olarak çok teşekkür ediyoruz. Bu sene çok ciddi bir katkıyı Muhammet Karaoğlu Bey bize sağlayacak." İfadeleriyle teşekkür etti.

Kulüple ilgili gelişmelerin ilerleyen dönemlerde kamuoyuyla paylaşılacağını kaydeden Vali Epcim, sözlerine şu şekilde devam etti: "Burada çok değerli Belediye Başkanımız ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız da var. Kulüp Başkanımız Celil Bey'e yeni dönemde bize vereceği destek için teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde şampiyonluk hedefi ile ortaya çıkmak istediğimizi bütün Bayburt sevdalılarının, Bayburt Spor sevdalılarının bilmesini istiyoruz. Biraz hedef büyütmek istiyoruz doğrusu. Ulaşabiliriz ya da ulaşamayız o ayrı bir konu. Fakat Bayburt Spor kulübü geçen sene ikinci yarıda adından çokça söz ettirdi. Güçlü bir kulüp olma yolunda ilerlemekte. Bu manada özellikle Hakan Yılmaz'ın üstleneceği liderlik, kulüp başkanımız Celil Bey'in yönetimsel liderliği, bizlerin de maddi ve manevi desteği ile kulübümüzü çok iyi noktalara taşımak istiyoruz. Bir dahaki yıl Bayburt Spor'a elimizden gelen desteği sağlamak istiyoruz."

Vali Epcim, takımı ligde şampiyon yapacak bir kadro oluşturma kararlılığında olduklarına dikkat çekerek bu noktada Bayburtlu iş insanlarının desteğinin önemine vurgu yaptı. Vali Epcim, "Bu hususta iş adamlarımıza, Bayburt'u seven çok değerli Bayburt Spor sevdalılarını da kulübe destek vermeye çağırıyorum. İnşallah bunları yaptıktan sonra başarılı bir kulüp oluştururuz. Türk sporuna, Bayburt sporuna ve Bayburt gençliğine hizmet etmiş oluruz." dedi.

Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Vali Epcim, Başkan Celil Çalışkan ve teknik heyete başarılar diledi.

Toplantı Hakan Yılmaz'ın kulüple olan anlaşmasını bir yıl daha uzatan sözleşmeye imzalamasıyla son buldu. - BAYBURT

Yeni yönetimle yeni sezonda hedef şampiyonluk
Yeni yönetimle yeni sezonda hedef şampiyonluk
Yeni yönetimle yeni sezonda hedef şampiyonluk

Hakan Yılmaz, Cüneyt Epcim, Bayburt, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni yönetimle yeni sezonda hedef şampiyonluk - Son Dakika Spor


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