Son Dakika Haberleri: Vali Epcim'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Vali Epcim'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

1 saat önce

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Epcim'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı, System.String[]

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.


Vali Epcim mesajında şu görüşlere yer verdi:


"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "Mareşal Rütbesi" ile "Gazilik" unvanının verildiği günün yıl dönümünü Gaziler Günü olarak kutlamaktayız. Mukaddes vatanımız için terlerini ve kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Tarihin hemen her devrinde devleti ve milletinin bekası uğrunda gözünü kırpmadan canını ortaya koyan şeref timsali gazilerimiz bizlere şanlı tarihimizin birer emanetleridir. Bu emanete sahip çıkmak dün olduğu gibi bugünde hepimiz için son derece kutsal bir görev olmakla beraber bu kutlu emanete hak ettiği değeri göstererek gelecek nesillere aktarmakta en önemli vazifelerimiz arasında kendine yer edinmektedir. Hem tarihte hem de bugün milleti ve devletinin ihtiyaç duyduğu her anda canını ortaya koymayı kendine borç bilip bu uğurda kanlarını akıtan gazilerimizi bir kez daha minnet duygularıyla selamlıyor. Bu vesileyle hem geçmişte hem de 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele verirken 'Gazi' unvanıyla şereflenmiş devletimizin bu kutlu bekçilerinin 19 Eylül Gaziler Günü'nü bir kez daha tebrik ediyorum." - BAYBURT

19 Eylül Gaziler Günü, Gaziler Günü, Bayburt, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 18 Eylül 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Denizi kirleten gemilere 14 milyon lira ceza kesildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü mesajı yayımladı Ailesi el ilanlarıyla sokak sokak gezerek Derya'yı arıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 19:07:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Epcim'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]