Vali Epcim'den AFAD İl Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Epcim'den AFAD İl Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

Vali Epcim'den AFAD İl Müdürlüğüne ziyaret

7 saat önce

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Epcim'den AFAD İl Müdürlüğüne ziyaret, System.String[]

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

AFAD İl Müdürü Adil Arslan'dan kurum çalışmalarına ilişkin bilgi alan Vali Epcim, dünyadaki kriz, afet ve çatışma bölgelerine en fazla yardım gönderen ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekti.

Epcim, AFAD'ın bu çalışmalarda kritik görevler üstlendiğini belirterek, bu doğrultuda AFAD'ın her türlü gelişmeye hazırlıklı olmasının hayati önem taşıdığını, çalışmaların hassasiyetle yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Müdürlük bünyesindeki birimlerde incelemelerde bulunan Vali Epcim'e, AFAD İl Müdürü Adil Arslan ile kurum yöneticileri eşlik etti.

Cüneyt Epcim, Bayburt, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:14 Kaynak: AA
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