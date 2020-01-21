Vali Epcim'den AFAD müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Epcim'den AFAD müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

Vali Epcim'den AFAD müdürlüğüne ziyaret

6 saat önce

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Afet ve Acil Durum Müdürü Adil Arslan'a ziyarette bulundu.

Vali Epcim'den AFAD müdürlüğüne ziyaret, System.String[]

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Afet ve Acil Durum Müdürü Adil Arslan'a ziyarette bulundu.


Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ziyaretleri kapsamında AFAD Müdürü Adil Arslan'ı ziyaret etti. Arslan, Vali Cüneyt Epcim müdürlüğün girişinde karşıladı. Daha sonra makama geçen ikili bir süre sohbet etti. Ardından Afet ve Acil Durum yönetim süreçlerinin değerlendirdiği ziyarette Adil Arslan faaliyet ve çalışmaları hakkında vali Epcim'e bilgiler aktardı. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Cüneyt Epcim, AFAD'ın donanım ve personel anlamında güçlü yapısı ile ülkemizde olduğu kadar dünyanın birçok yerinde yardıma koşan ve cankurtaran bir oluşum olarak görüldüğünü belirtti. AFAD Müdürü Adil Arslan ise, ziyaretinden dolayı Vali Epcim'e teşekkür etti. - BAYBURT

Cüneyt Epcim, Bayburt, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:48 Kaynak: İHA
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