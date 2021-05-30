Vali Epcim'den hafta sonu ziyaretleri - Son Dakika

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal ile beraber kentte bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Programı kapsamında Bayburtlu gurbetçi Muhammet Karaoğlu tarafından doğduğu köye yaptırılan lojistik merkezi ile doğal taş fabrikasını ziyaret eden Vali Epcim ve Milletvekili Battal incelemelerde bulundu.

Vali Epcim ile Milletvekili Battal, ziyaretlerine merkeze bağlı Akşar köyünde iş adamı Muhammet Karaoğlu'nun tarafından piyasaya sürülen yerli enerji içeceğinin lojistik merkezi ile başladı. Markanın bölge operasyonlarının yürütüleceği merkez hakkında bilgi alan Vali Epcim, Karaoğlu'nu çalışmaları dolayısıyla tebrik ederek başarılar diledi.

Bir süre Karaoğlu ile görüşen Vali Epcim daha sonra Bayburt Doğal Taş Fabrikası'na geçti. Vali Epcim ile Milletvekili Battal, yurt içi pazarın yanı sıra altı ülkeye ihracat yapılan fabrikayı dolaştı. Ürünler hakkında Genel Müdür Murat Türkoğlu'ndan bilgi alan Vali Epcim ile Milletvekili Battal çalışanlarla sohbet etti.

Ziyaret yapılan değerlendirme toplantısının ardından sona erdi.

Ziyaretlerde Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan ve AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat'ta yer aldı. - BAYBURT