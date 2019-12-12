Vali Epcim'den şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Epcim'den şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

Vali Epcim'den şehit ailesine ziyaret

6 saat önce

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şantiyede çalışırken bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Muhammet Güler'in ailesini ziyaret etti.

Vali Epcim'den şehit ailesine ziyaret, System.String[]

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şantiyede çalışırken bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Muhammet Güler'in ailesini ziyaret etti.


Vali Cüneyt Epcim, 24 Eylül 1994 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şantiyede çalışırken teröristler tarafından 4 arkadaşı ile birlikte kaçırılarak bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Muhammet Güler'in merkeze bağlı Yaylapınar köyünde ikametgah eden ailesine ziyarette bulundu. Şehidin annesi Mihriban ve babası Mevlüd Güler ile bir süre sohbet ederek hasbihalde bulunan Vali Epcim şehidin anne ve babasının sağlık durumuyla ilgili bilgiler alarak taleplerini dinledi. Şehidin anne ve babasına sağlık ve afiyet temennisinde bulunan Vali Epcim, ziyaretlerine devam edeceklerini ve şehitlerin bıraktığı emanete her zaman sahip çıkacaklarını kaydetti. - BAYBURT

Cüneyt Epcim, Diyarbakır, Lice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:46 Kaynak: İHA
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