Uluslararası Göçmeler Günü kapsamında göçmenlerle bir araya gelen Vali Cüneyt Epcim, dünya huzurunun insani kriz bölgelerindeki huzura bağlı olduğunu söyledi.



Vali Cüneyt Epcim, Uluslararası Göçmeler Günü münasebetiyle göçmenlerle bir araya geldi. Valilik Toplantı Salonundaki buluşmada ziyaret dolayısıyla mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Epcim, Uluslararası Göçmenler Günü'nün ülke çapında çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.



"Türkiye Cumhuriyeti göçmenlere yönelik stratejik planlamalar yapıyor"



Göçmenlerin refahı ve güvenliği için ilgili kurumlarca ciddi çalışmalar gerçekleştirildiğine işaret eden Vali Epcim, "Bu çalışmalar neticesinde Türkiye ev sahipliği yaptığı göçmen sayısı itibariyle dünyada en büyük yükü üstlenen devlet olarak karşımızda. Hepimizin bildiği gibi Türkiye 4,5 milyon kayıtlı göçmene toprakları üzerinde sahip çıkıyor. Bu sayı Türkiye'nin nüfusu göz önünde bulundurulduğunda çok önemli bir veri olarak önümüzde duruyor. Ülkemizin ne kadar büyük bir fedakarlık yaptığını görüyoruz. Türkiye mülteci barınma merkezleri bakımından dünyaya örnek teşkil ediyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde oluşturulan barınma merkezleri dünyanın en iyi geçici barınma merkezleri olarak gösteriliyor. Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri de Türkiye'yi bu noktada takdirle karşılıyor. Bizler medeniyet coğrafyamız sınırları içerisindeki ülkeler başta olmak üzere tüm dünya insanlarının huzur içerinde yaşamalarını ve dolayısıyla dünyanın da huzurlu olmasını istiyoruz" dedi.



"İçişleri Bakanlığı bu konuda çok önemli bir birim oluşturdu"



Dünyada yaşanan insani krizlerin farklı coğrafyalara doğrudan ya da dolaylı olarak etkilerinden bahseden Vali Epcim, "Dünyanın huzurlu olabilmesinin yolu insani kriz bölgelerinin huzurlu olabilmesinden geçiyor. Buralardaki huzur ortamını iyileştirici bir takım adımlar atılması gerekiyor. Bu adımları bizler de yerel olarak desteklemek istiyoruz. Zaman zaman sizlerle bir araya gelerek hem sorunlarınızı dinleme hem de yaşam standartlarınızın yükseltilmesi noktasında gereken gayreti göstermek istiyoruz. İçişleri Bakanlığı bu konuda çok önemli bir birim oluşturdu. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü şu anda çok ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor. Sizlerden ricamız, Göç İdaresi Müdürlüğümüzün temsilcileriyle devamlı istişare içerisinde olmanızdır. Türkiye'de huzur içerisinde yaşamanızı temenni ediyoruz. Bu noktada üzerimize düşeni devlet olarak biz yapmak istiyoruz. Devletimiz tüm dünyada mazlumların sesi. Sizler gibi mazlumların duasıyla güçlü durduğumuzu da düşünüyoruz. Çünkü ülkemiz çok büyük badireler atlatıyor. Bu badireleri sizlerin duası ve desteğiyle atlattığımızı, sizlerin duasının bu noktada çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sizlere Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın selamlarını iletiyorum. Özellikle onların desteğiyle birçok sorunun çözüme kavuştuğunu, BM'de yapılan toplantılarda gür bir sesle sizlerin sorunlarını paylaştıklarını biliyorsunuz. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Vali Cüneyt Epcim'in konuşmasının ardından ziyarete katılanlar Türkiye Cumhuriyeti'ne müteşekkir olduklarını ifade ettiler. - BAYBURT