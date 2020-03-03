Vali Epcim Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Epcim Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Vali Epcim Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti

6 saat önce

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ziyaretleri kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Vali Epcim Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti, System.String[]

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ziyaretleri kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi'ne ziyarette bulundu.


Bayburt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Vali Cüneyt Epcim, hastalarla yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Ardından yetkililerden hastalar hakkında bilgiler aldı.


Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürlüğü personeliyle de toplantı yapan Vali Epcim, valilik bünyesinde bulunan "Açık Kapı" projesini genişleterek daha kapsamlı bir hale getirmek için oluşturulacak olan projeyi anlattı. - BAYBURT

Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: ABD, Türkiye'ye mühimmat desteği vermek istiyor
Son dakika: Ağrı'daki roketli saldırıda ağır yaralanan gümrük personeli şehit oldu İstanbul Valiliği, 10 Mart'a kadar tüm eylemleri yasakladı Son Dakika: Edirne Cumhuriyet Savcılığı, Yunanistan'ın öldürdüğü Suriyeli mülteci için soruşturma başlattı

Son Dakika Haberleri
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 17:38:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Epcim Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]