Vali Epcim Göçmen Geri Gönderme Merkezi inşaatını inceledi - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Epcim Göçmen Geri Gönderme Merkezi inşaatını inceledi

29.06.2022 13:36
Vali Epcim Göçmen Geri Gönderme Merkezi inşaatını inceledi

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, yapımında son aşamaya gelinen Göçmen Geri Gönderme Merkezi inşaatını inceledi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, yapımında son aşamaya gelinen Göçmen Geri Gönderme Merkezi inşaatını inceledi.

Devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Epcim, içerisinde yemekhane, spor salonu, çocuk oyun alanları, sosyal tesis ve revir binasının yer alacağı Göçmen Geri Gönderme Merkezinin 200 kişinin geçici barınma ihtiyacını karşılayacak kapasitede tasarlandığını aktardı.

Epcim, projenin hayata geçirilmesinde emek ve katkısı olanlara teşekkür etti.

Projenin yapımında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özel destek ve takibi olduğunu vurgulayan Epcim, kendisine ayrıca teşekkür etti.

Epcim'e ziyaretinde, İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Saka ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit eşlik etti.

YORUMLAR
500
Niğde'de düzensiz göçmen denetimi yapıldı Niğde'de düzensiz göçmen denetimi yapıldı Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA

Cüneyt Epcim, Bayburt, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Epcim Göçmen Geri Gönderme Merkezi inşaatını inceledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:30 Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülen Raziye'nin davasında sonuç açıklandı: Katil, ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı
13:19 Korku filminde telefon numarası kullanılan mağdur, filmin yönetmen ve yapımcısı hakkında suç duyurusunda bulundu
13:17 TEM'de zincirleme kaza! Tanker makas atınca 11 araç birbirine girdi
13:08 Efsane oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenazesi ailesine teslim edildi
12:57 Berkay'ın eşini taciz ettiği iddia edilen Arda Turan, yargılandığı davada ikinci kez beraat etti
12:23 Mehmet Ali Erbil'den özel hastane isyanı! 2 dakika muayeneye 1300 TL ödedi
12:23 Demir Yumruk operasyonundan yeni ayrıntılar! Baskın yapılan her yerden para çıkıyor
12:21 Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular netleşti! İşte Okan Buruk'un listesi
11:58 Terör destekçisi vekil Kakabaveh'dan, İsveç hükümetine sert tepki: Türkiye'ye teslim oldu
11:48 Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yaptığı muhtıraya Akşener'den tepki: İktidarın attığı bu imza ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 13:45:51. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Epcim Göçmen Geri Gönderme Merkezi inşaatını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement