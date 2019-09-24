Vali Epcim, göçmen geri gönderme merkezinde incelemelerde bulundu

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim göçmen geri gönderme merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.



Vali Cüneyt Epcim, 200 kişiye barınma sağlayacak olan ve yapımı devam eden göçmen geri gönderme merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmaların geldiği aşamayla ilgili olarak firma yetkililerinden bilgiler alan Vali Epcim çalışmaların titizlikle yürütülmesi talimatını verdi. Merkezin 150 kişiye istihdam sağlayacağını belirten Vali Epcim, 30 bin metrekare alanda inşa edilen merkezin içerisinde yemekhane, spor salonu, çocuk oyun alanları, sosyal tesis ve revir binasının da yer alacağını söyledi.



Vali Cüneyt Epcim'e, İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur ile Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Küçük eşlik etti. - BAYBURT