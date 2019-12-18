Vali Epcim göçmenlerle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Epcim göçmenlerle bir araya geldi - Son Dakika

Vali Epcim göçmenlerle bir araya geldi

6 saat önce

Vali Cüneyt Epcim, "Uluslararası Göçmenler Günü" kapsamında Bayburt'ta yaşayan göçmenlerle bir araya geldi.

Vali Epcim göçmenlerle bir araya geldi, System.String[]

Vali Cüneyt Epcim, "Uluslararası Göçmenler Günü" kapsamında Bayburt'ta yaşayan göçmenlerle bir araya geldi.


18 Aralık 2000 tarihinde kabul edilen "Uluslararası Göçmenler Günü" kapsamında Vali Cüneyt Epcim, Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde ikamet eden göçmenlerle bir araya gelerek aile ziyaretlerinde bulundu. Vali Epcim yaptığı açıklamada, milyonlarca insanın savaşlar ve ekonomik sıkıntılar yüzünden vatanını ter etmek zorunda kaldığını söyledi.


"Sizler bizim misafirimizsiniz"


Türkiye'nin göçmenleri huzur içerisinde yaşatmaya çalıştığını ifade eden Vali Cüneyt Epcim, "Değişik ülkelerden, farklı coğrafyalardan çeşitli gerekçelerle ayrılmak durumunda kaldınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizlere kapılarını açtı ve şu anda ülkemizde bulunuyorsunuz. Ulusal ve uluslararası hukuk açışından farklı statüleriniz var. Şayet bulunduğunuz yerlerde mutlu olsaydınız elbette ki terk etmezdiniz. Milyonlarca insan başta savaşlar ve ekonomik sıkıntılar olmak üzere çeşitli nedenle yaşadığı vatanını maalesef terk etmek zorunda kalıyor. Sizler de artık devletimizi tanıdınız. Devletimizin ve milletimizin geçmişten bu yana temsil ettiği bir misyonu var öyle ki hem kendi vatandaşlarını hem de ülkemize çeşitli nedenlerle sığınan göçmenleri huzur ve esenlik içerisinde yaşatmaya çalışıyor. Sizler bizim misafirimizsiniz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar marifetiyle ilk günden itibaren tarihi sorumluluğa uygun bir anlayışla gerek oluşturulan kamp merkezlerinde gerekse illerde sağlanan evlerde barındırmak suretiyle yaşamımızı idame ettirebilmeniz, sağlık, ekonomik ve eğitim alanlarında sıkıntı yaşamamanız için birçok imkanlar sağlandı ve sağlanmaya da devam ediliyor" diye konuştu. - BAYBURT

Cüneyt Epcim, Türkiye, Bayburt, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan, Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyor
Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir Türkiye'de son 24 saat içinde 4 kişi intihar etti!

Son Dakika Haberleri
23:05 Gıda zehirlenmesi şüphesi - Son Dakika
23:05 Eskişehir'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü - Son Dakika
23:03 TÜRKPA dönem başkanlığı Azerbaycan'a geçti - Aile fotoğrafı (2) - Son Dakika
23:02 Kılıçdaroğlu AB Büyükelçileri ile bir araya geldi - Son Dakika
23:00 9 yaşındaki çocuk servis minibüsünün altında kaldı - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 23:08:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Epcim göçmenlerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]