Vali Epcim, görev başındaki personele bayram ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Vali Epcim, görev başındaki personele bayram ziyaretinde bulundu

15.05.2021 10:34
Vali Epcim, görev başındaki personele bayram ziyaretinde bulundu, System.String[]

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, görev başındaki emniyet ve jandarma personeliyle bayramlaştı.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, görev başındaki emniyet ve jandarma personeliyle bayramlaştı.

Vali Cüneyt Epcim, Ramazan Bayramı dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nda görevi başındaki personelle bir araya geldi. Korona virüs salgını dolayısıyla tam kapanma tedbirlerinin uygulandığı 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasına denk gelen Ramazan Bayramı'nda bayramlaşma programları iptal edildi. Bayburt'ta her yıl düzenlenen bayramlaşma programları bu yıl tam kapanma denetimlerine devam eden görev başındaki emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Epcim, bu kapsamda ilk olarak Polis Evi'nde emniyet mensuplarıyla buluştu. Emniyet teşkilatının bayramını tebrik eden Vali Epcim, pandemi sürecinde harcadıkları yoğun mesai ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşkilat mensuplarına teşekkürlerini bildirdi. Buranın ardından İl Jandarma Komutanlığı'na geçen Vali Epcim, Jandarma personeli ile bayramlaştı. Salgın nedeniyle gerek il merkezinde gerekse köylerde kolluk kuvvetlerinin yoğun mesai içerisinde olduğuna dikkat çeken Vali Epcim, Jandarma personelinin bu yükün hafifletilmesinde önemli görev üstlendiğini belirtti.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Jandarma personelinin bayramını tebrik ederek çalışmalarında başarı temennisini yineledi. Yapılan ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada bir araya geldikleri emniyet ve jandarma personelinin şahsında tüm kolluk birimlerinin bayramını kutladığını bildirdi. Emniyet ve Jandarma teşkilatına huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmeleri temennisini yineleyen Vali Epcim, "Özellikle kritik bölgelerde operasyonlara şu an devam eden gerek askerimiz gerekse polisimiz olmak üzere tüm kolluk kuvvetlerimizin bayramlarını tebrik ediyoruz. Kendilerine aileleri ve sevenleri ile birlikte mutlu, huzurlu bayramlar diliyoruz." dedi.

Ziyaretlerde Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'e İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit ile Garnizon Komutan Vekili Piyade Binbaşı İsmail Yılmaz eşlik etti. - BAYBURT

Vali Epcim, görev başındaki personele bayram ziyaretinde bulundu
Vali Epcim, görev başındaki personele bayram ziyaretinde bulundu
Vali Epcim, görev başındaki personele bayram ziyaretinde bulundu

Cüneyt Epcim, Jandarma, Bayburt, Bayram, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Epcim, görev başındaki personele bayram ziyaretinde bulundu - Son Dakika


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