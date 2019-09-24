Vali Epcim, Helva köyünde yapımı devam eden çalışmaları inceledi

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Helva köyünü ziyaret ederek yapımı devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.



Vali Cüneyt Epcim İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapımı devam eden asfalt çalışmalarını yerinde incelemek için Helva köyüne ziyarette bulundu. Köy sakinleri tarafından karşılanan Vali Epcim ihtiyaç ve talepleri dinledikten sonra Muhtar Akın Şahin'den köyle ilgili bilgiler aldı. Daha sonra Vali Epcim yapımı devam eden asfaltla ilgili İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'ten bilgi aldı.



Vali Cüneyt Epcim'e ziyareti sırasında İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ile Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya eşlik etti. - BAYBURT