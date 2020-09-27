Vali Epcim, Kılıçkaya ve Sırataşlar köylerini ziyaret etti - Son Dakika

Vali Epcim, Kılıçkaya ve Sırataşlar köylerini ziyaret etti

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Aydıntepe ilçesine bağlı Kılıçkaya ve Sırataşlar köylerini ziyaret etti.

Vali Epcim, Kılıçkaya ve Sırataşlar köylerini ziyaret etti, System.String[]

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Aydıntepe ilçesine bağlı Kılıçkaya ve Sırataşlar köylerini ziyaret etti.

Hafta sonunu köy ziyaretlerine ayıran Vali Epcim, Kılıçkaya köyü sınırlarında bulunan Soğanlı RES projesi ile doğayla uyumlu 2450 rakımda 40 megavat gücünde rüzgar enerjisi santral ve türbin çalışmalarını yerinde inceledi.

Sırataş köyünde de vatandaşlarla biraraya gelen Vali Cüneyt Epcim, Şahabettin Bayram'ın işlettiği yıllara meydan okuyan otantik dükkanı ziyaret etti. - BAYBURT

Vali Epcim, Kılıçkaya ve Sırataşlar köylerini ziyaret etti
Vali Epcim, Kılıçkaya ve Sırataşlar köylerini ziyaret etti
Vali Epcim, Kılıçkaya ve Sırataşlar köylerini ziyaret etti

Cüneyt Epcim, Aydıntepe, Kılıçkaya, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 21:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Epcim, Kılıçkaya ve Sırataşlar köylerini ziyaret etti - Son Dakika

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