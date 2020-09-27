Vali Epcim, Kılıçkaya ve Sırataşlar köylerini ziyaret etti - Son Dakika

Vali Epcim, Kılıçkaya ve Sırataşlar köylerini ziyaret etti
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Aydıntepe ilçesine bağlı Kılıçkaya ve Sırataşlar köylerini ziyaret etti.
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Aydıntepe ilçesine bağlı Kılıçkaya ve Sırataşlar köylerini ziyaret etti.
Hafta sonunu köy ziyaretlerine ayıran Vali Epcim, Kılıçkaya köyü sınırlarında bulunan Soğanlı RES projesi ile doğayla uyumlu 2450 rakımda 40 megavat gücünde rüzgar enerjisi santral ve türbin çalışmalarını yerinde inceledi.
Sırataş köyünde de vatandaşlarla biraraya gelen Vali Cüneyt Epcim, Şahabettin Bayram'ın işlettiği yıllara meydan okuyan otantik dükkanı ziyaret etti. - BAYBURT
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