Son Dakika Haberleri: Vali Epcim, Kıratlı ve Maden köylerini ziyaret etti
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Vali Epcim, Kıratlı ve Maden köylerini ziyaret etti

1 saat önce

Vali Cüneyt Epcim, merkeze bağlı Kıratlı ve Maden köylerini ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu.

Vali Epcim, Kıratlı ve Maden köylerini ziyaret etti, System.String[]

Vali Cüneyt Epcim, merkeze bağlı Kıratlı ve Maden köylerini ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu.


Köy ziyaretlerine kıratlı köyünden başlayan Vali Epcim, ilk olarak beş kuşaktır çevre köylere ve kent merkezine hizmet veren Şinasi Turgut'a ait suyla çalıştırılan Kazaroğlu değirmeninde incelemelerde bulunarak tarihi değirmenin işleyişi hakkında bilgi aldı.


Kıratlı köyü sakinleriyle bir araya gelen Vali Epcim, vatandaşların çeşitli konularda ihtiyaç ve talepleri dinleyerek köy muhtarı Nevzat Çiçek'ten bilgiler aldı.


Ziyaretlerinin bir sonraki durağı olan Maden köyüne geçen Vali Epcim, burada yol üzerinde bulunan esnafı ziyaret ederek köy içerisinde yaptığı incelemelerin ardından programını sonlandırdı. - BAYBURT

Cüneyt Epcim, Maden, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:12 Kaynak: İHA
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