Vali Epcim köy ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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Vali Epcim köy ziyaretlerine devam ediyor

6 saat önce

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim köy ziyaretleri kapsamında Baş Çımağıl köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Epcim köy ziyaretlerine devam ediyor, System.String[]

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim köy ziyaretleri kapsamında Baş Çımağıl köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.


Vali Cüneyt Epcim merkeze bağlı Baş Çımağıl köyüne ziyarette bulunarak köy halkı ile yemekte bir araya geldi. Köy konağında vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Vali Epcim, köy sakinleriyle çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulundu. Köy muhtarından köylerin sorunları ve talepleri doğrultusunda bilgiler alan Vali Epcim, eksiklerin giderilmesi konusunda talimatlar verdi. Ayrıca Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanları ile beraber ev ziyaretleri gerçekleştiren Vali Epcim, aile yakınları ile bir araya geldi. Ailelerle bir süre sohbet eden Vali Cüneyt Epcim, "Köy ziyaretlerimize devam ediyoruz. Köylerde ki eksikleri yerinde görmek adına muhtarlarımızdan köylerle ilgili bilgiler alıyoruz. Aynı zamanda ailelere misafir olup istek ve taleplerini dinliyoruz. Ziyaretlerimiz zaman zaman devam edecek" diye konuştu. - BAYBURT

Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:13 Kaynak: İHA
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