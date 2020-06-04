Vali Epcim, kuran kursu ve öğrenci yurtlarında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Cüneyt Epcim ile Milletvekili Fetani Battal, Tatbikat Camii, Kur'an Kursu ve öğrenci yurdu inşaatlarında incelemede bulundu.



Çalışmaların büyük bölümünün tamamlandığı İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camii inşaatı ile ziyaretlerine başlayan Vali Epcim ve Milletvekili Battal İl Müftüsü Hasan Başoğlu'ndan bilgi aldı. Vali Epcim ile Milletvekili Battal inşaat alanını gezerek bilgi alışverişinde bulundu.



Buranın ardından aynı bölgedeki 120 öğrenci kapasiteli Kaleardı Yatılı Erkek Kur'an Kursu'na geçen Vali Epcim ile Milletvekili Battal ilgililerle çalışmaların geldiği aşamayı değerlendirdi. Vali Epcim ve Milletvekili Battal, binanın yapımına yardımlarıyla katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.



Vali Epcim ile Milletvekili Battal yakın zamanda hizmete alınacak 60 öğrenci kapasiteli Merkez Zinnet Taştan Yatılı Erkek Kur'an Kursu'ndaki incelemelerle ziyaretlerini noktaladı.



Ziyaretlerde AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat da yer aldı. - BAYBURT