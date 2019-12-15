Vali Epcim Manas köyünü ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Epcim Manas köyünü ziyaret etti - Son Dakika

Vali Epcim Manas köyünü ziyaret etti

6 saat önce

Bayburt merkeze bağlı Manas köyünü ziyaret eden Vali Cüneyt Epcim, vatandaşlarla istişarede bulundu.

Vali Epcim Manas köyünü ziyaret etti, System.String[]

Bayburt merkeze bağlı Manas köyünü ziyaret eden Vali Cüneyt Epcim, vatandaşlarla istişarede bulundu.


Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Mülkiye Başmüfettişi Yavuz Selim Akkoç ve Mülkiye Müfettişi Murat Sener ile beraber merkeze bağlı Manas köyünü ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Epcim, köy halkının sorunlarını dinledi. Ardından köy muhtarı Adem Kılıç'tan Manas köyüyle ilgili bilgiler alan Epcim, çeşitli konularda muhtar ve köy halkı ile fikir alış verişinde bulundu.


Daha sonra Vali Cüneyt Epcim, Mülkiye Başmüfettişi Yavuz Selim Akkoç ve Mülkiye Müfettişi Murat Sener ile beraber hasta ve yaşlı ziyaretleriyle programını sonlandırdı. - BAYBURT

Cüneyt Epcim, Mülkiye, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:58 Kaynak: İHA
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