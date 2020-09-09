Vali Epcim, Örence köyündeki asfalt çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, İl Özel İdaresince Örence köyünde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını inceledi.

Tamamlanan asfaltlama çalışmalarını yerinde görmek üzere bölgeye gelen Vali Epcim, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'ten bilgi aldı.

Çalışmaların köy halkına hayırlı olmasını dileyen Epcim, salgın sürecindeki tüm zorluklara karşın yatırımlara devam edildiğini ve program kapsamındaki köylerde benzer çalışmaları sürdüreceklerini aktardı.

Epcim, köy sakinlerinin taleplerini dinleyerek ilgililerle bilgi alışverişinde bulundu.