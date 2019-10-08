Son Dakika Haberleri: Vali Epcim, Orman Fidanlık Şefliğini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Vali Epcim, Orman Fidanlık Şefliğini ziyaret etti

Vali Epcim, Orman Fidanlık Şefliğini ziyaret etti

1 saat önce

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Orman Fidanlık Şefliğini ziyaret etti.

Vali Epcim, Orman Fidanlık Şefliğini ziyaret etti, System.String[]

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Orman Fidanlık Şefliğini ziyaret etti.


Vali Epcim, şefliğe gelişinde Orman İşletme Müdürü Zeynel Yalçındağ ve kurum personeli tarafından karşılandı. Kurum çalışmaları hakkında Yalçındağ'dan bilgi alan Vali Epcim, fidan yetiştirme sahalarını gezdi.


Kendisine eşlik edenlerle Bayburt'taki orman varlığının artırılmasına ilişkin bilgi alışverişinde bulunan Vali Epcim, ziyareti sırasında karşılaştığı çalışanlara da kolaylıklar diledi. - BAYBURT

Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:21 Kaynak: İHA
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