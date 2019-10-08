Vali Epcim, Orman Fidanlık Şefliğini ziyaret etti
1 saat önce
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Orman Fidanlık Şefliğini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:21 Kaynak: İHA
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Orman Fidanlık Şefliğini ziyaret etti.
Vali Epcim, şefliğe gelişinde Orman İşletme Müdürü Zeynel Yalçındağ ve kurum personeli tarafından karşılandı. Kurum çalışmaları hakkında Yalçındağ'dan bilgi alan Vali Epcim, fidan yetiştirme sahalarını gezdi.
Kendisine eşlik edenlerle Bayburt'taki orman varlığının artırılmasına ilişkin bilgi alışverişinde bulunan Vali Epcim, ziyareti sırasında karşılaştığı çalışanlara da kolaylıklar diledi. - BAYBURT
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye gelecek Milli Savunma Bakanlığı'ndan "komando" paylaşımı: Engel tanımaz aşarız AK Partili İBB Meclis üyesi Duran'dan İmamoğlu'na: Yenikapı'da şov yaptınız ama sizin meclis üyeniz kullanıyor Türkiye, İtalya'nın teröristbaşı Öcalan'a fahri hemşehrilik vermesini kınadı