Vali Epcim, OSB'de faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Epcim, OSB'de faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti - Son Dakika

Vali Epcim, OSB'de faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti

6 saat önce

Vali Cüneyt Epcim, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti.

Vali Epcim, OSB'de faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti, System.String[]

Vali Cüneyt Epcim, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti.


Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile beraber Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmelere ziyarette bulundu. Kamu - Üniversite - Sanayi (KÜSİ) işbirliği kapsamında Ar-Ge, proje ve ekipman desteği sağlanan işletmeleri dolaşan Vali Epcim ile Rektör Coşkun ilgililerle bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretlerde Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Murat Türkoğlu ile KÜSİ İl Koordinatörü Doç. Dr. Murat Çolak ve öğretim görevlileri de yer aldı. - BAYBURT

Organize Sanayi Bölgesi, Bayburt Üniversitesi, Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:26 Kaynak: İHA
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