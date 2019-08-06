Son Dakika Haberleri: Vali Epcim, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgi aldı
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Vali Epcim, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgi aldı

3 saat önce

IHAAW120933-GEN/06-08-2019- Vali Epcim, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgi aldı(Fotoğraflı)Ahmet Akbuğa BAYBURT (İHA) - Vali Cüneyt Epcim, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Epcim, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgi aldı, System.String[]
IHAAW120933-GEN/06-08-2019

- Vali Epcim, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgi aldı

(Fotoğraflı)

Ahmet Akbuğa
BAYBURT (İHA) - Vali Cüneyt Epcim, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.
Birimlerde incelemelerde bulunan Vali Epcim, kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Epcim, daha sonra kurum yöneticileriyle bir araya gelerek yatırımlara ilişkin Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut'un sunumunu dinledi.
Vali Epcim, ekonomisi büyük oranda tarım ve hayvancılığa dayalı olan Bayburt'un, bu potansiyeli daha fazla değerlendirebilmesi adına yoğun çalışma içerisinde olacaklarına vurgu yaptı. Bugüne kadar hayata geçirilen projelerin il ekonomisi ve tarımsal kalkınmaya önemli katkılar sağladığını dile getiren Vali Epcim, bunların yanı sıra organik arıcılık, organik koyunculuk, organik fasulye ve yem bitkileri yetiştiriciliğinin yüksek katma değere sahip projeler olduğuna dikkat çekti.
Vali Epcim, "Bayburt'un yüksek orandaki mera potansiyelini daha iyi değerlendirmek adına hem meraların verimliliğinin arttırılmasına yönelik, hem de bu alanların hayvancılıkta üretime yönlendirilmesi noktasında çalışmalarımızı yoğunlaştırmamız gerekiyor. Bayburt'un organik üretim potansiyeline inanıyor ve bu potansiyeli değerlendirmek istiyoruz. Organik tarım ve organik hayvancılık üzerinde daha fazla durup markalaşma noktasında adımlar atmamız gerekiyor." dedi.
Toplantı tarımsal üretim ve hayvancılık projelerine ilişkin bilgi alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.
(AA-AA-Y)

06.08.2019 12: 10: 50 TSI
NNNN - ERZİNCAN
Abdulkadir Karabulut, Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:15 Kaynak: İHA
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