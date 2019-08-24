Son Dakika Haberleri: Vali Epcim, toplu ahır projelerini inceledi
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Vali Epcim, toplu ahır projelerini inceledi

27 dakika önce

Vali Cüneyt Epcim ile Milletvekili Fetani Battal, Demirözü İlçesinde Demirözü Kaymakamlığı ve Demirözü Belediyesi iş birliğiyle yapımına başlanan toplu ahır projelerini inceledi.

Vali Epcim, toplu ahır projelerini inceledi, System.String[]

Vali Cüneyt Epcim ile Milletvekili Fetani Battal, Demirözü İlçesinde Demirözü Kaymakamlığı ve Demirözü Belediyesi iş birliğiyle yapımına başlanan toplu ahır projelerini inceledi.


Vali Epcim, 300 dönüm alan üzerine yüzde 50 hibe desteği ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnşaatına başlanılan projeyle ilgili Belediye Başkanı Arslan Gürer, "Bu proje ilçemizin en önemli geçim kaynaklarından olan hayvancılığı ileri taşıyarak daha modern, hijyenik ve ekonomik şartlarda yapılmasını sağlayacak. İlçemize ekonomik olarak katkı sunacak, ilçemiz tarihinin en büyük projelerinden birine başlamış bulunmaktayız. Proje kapsamında ilk etap çalışması olarak 8 adet yüzde elli hibeli ve son sistemlerle donanımlı, her ahır için toplam 4 bin 500 m2 alana sahip olan toplu ahırların yapımına ilçe kaymakamlığımız, belediyemiz ve vatandaşlarımızın işbirliğiyle başladık. İnşallah yılsonu itibariyle teslimatları yapılacak." dedi. - BAYBURT

Fetani Battal, Milletvekili, Cüneyt Epcim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:40 Kaynak: İHA
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