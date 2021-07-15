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Vali Epcim: "Türk milleti tarihte eşi ve benzerine rastlanılmamış bir destan yazarak bu senaryoyu da tertipleyenlerin yüzüne çarpmıştır" - Son Dakika

Vali Epcim: "Türk milleti tarihte eşi ve benzerine rastlanılmamış bir destan yazarak bu senaryoyu da tertipleyenlerin yüzüne çarpmıştır"

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:51
Vali Epcim:

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Türk milleti tarihte eşi ve benzerine rastlanılmamış bir destan yazarak bu senaryoyu da tertipleyenlerin yüzüne çarpmıştır" dedi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Türk milleti tarihte eşi ve benzerine rastlanılmamış bir destan yazarak bu senaryoyu da tertipleyenlerin yüzüne çarpmıştır" dedi.

Vali Epcim mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Anadolu topraklarını bin yıldır kendisine yurt edinmiş Aziz milletimize, şehit kanlarıyla sulayarak elde ettiğimiz kutsal vatan topraklarına ve her türlü mahremimize karşı FETÖ ihanet şebekesi tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin; demokrasi zaferi ile ters yüz edildiği Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü beşinci yıl dönümünde yad etmekteyiz.

Çağdaş ve muasır medeniyet hedefiyle başlatılan tarihi serüvenimizi sonlandırmak ve milletimizin yükselişine ket vurmak amacıyla FETÖ mensupları tarafından gerçekleştirilen bu hain kalkışma esnasında 254 vatan evladımızı şehadete uğurladık. Acıları, halen ilk günkü gibi taze olan şehitlerimize bu vesileyle yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Darbe girişimine karşı mücadele ederken Gazilik payesi ile şereflenen kahraman vatan evlatlarımızı da aynı şekilde saygıyla selamlıyor, kendilerine Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum.

Kıymetli hemşerilerim;

Bölgesi ve coğrafyasında öteden beri üstlendiği tarihi misyonun bir parçası olarak, attığı kararlı adımlar, yaptığı atılımlar ve kaydettiği gelişmelerle İslam dünyasının sancaktarlığını üstlenen Türkiye, bu serüveni esnasında her zaman engellerle karşılaşmıştır. Bu engelleri devletine tam bağlılıkla; dayanışma ruhunu, bağımsızlık ateşi ve özgürlük tutkusuyla bir araya getirerek aşan milletimiz, ne geçmişte ne de bugün mücadeleci ruhundan da asla taviz vermemiştir. Siyasi krizler, ekonomik çalkantılar, toplumsal kargaşalar ya da 15 Temmuz'da olduğu gibi ülkemiz içindeki işbirlikçilerini öne sürerek, milletimizin birlik ve beraberliğine kast edenler, öteden beri bu kirli planlarını uygulayagelmiştir. Nitekim; bu girişimler her zaman olduğu gibi milletimizin feraseti karşısında yerle yeksan olmuş, tarih sayfalarına kendileri açısından birer utanç vesikası olarak not düşülmüştür.

Kirli emelleri, yıkım planları her defasında milletimizin sarsılmaz iradesine çarparak yerle bir olan şer odakları, 15 Temmuz 2016'da bir kez daha ortaya çıkarak hain darbe girişimiyle bölücü hedeflerini gerçekleştirmeye çalışmıştır.

Fakat; vatanı uğruna her şeyini feda edebilen Türk Milleti tarihte eşi ve benzerine rastlanılmamış bir destan yazarak bu senaryoyu da tertipleyenlerin yüzüne çarpmıştır. Ağır silahlar, tank ve helikopterlerle milletimizin üzerine mermi yağdıran FETÖ ihanet çetesi üyeleri bu girişimlerine karşı en ağır ve şiddetli cevabını yine Türk Milleti'nden almıştır.

O gece ülkemizin tüm şehirlerinde olduğu gibi Bayburt ilimizde de vatandaşlarımız, iradesine, demokrasisine, geleceğine sahip çıkmak için bir araya gelmiştir. Ülkemizin her yanında olduğu gibi ilimizde de vatandaşlarımız meydanlara çıkarak demokrasi ve hukuk devletine olan bağlılıklarının sadece sözde kalmadığını tüm dünyaya göstermiştir. O gece devleti ve milletinin bekası uğruna sokaklara çıkan her vatandaşımız aynı zamanda dünyanın dört bir yanında adalet ve özgürlük mücadelesi veren tüm mazlumlara umut kaynağı olmuştur. Fert fert, ardına bakmadan, 'Kim var?' denildiğinde 'Ben varım' denilecek o büyük tasavvur, 15 Temmuz'da adeta ete kemiğe bürünmüştür.

Her saniyesi, her dakikası ve her safhası ibretlerle dolu bu süreç bizlere ülkemiz üzerine oynanan kirli oyunların ne boyutlara ulaşabileceğini acı tablolarla göstermiştir. Yeni dengelerin kurulduğu bu dönemde bizlere düşen geçmişte yaşadıklarımızı iyi anlayıp akıl haritamızı buna göre oluşturmaktır. Aksi takdirde bilinmelidir ki; 15 Temmuz'u planlayanlar, uygulamaya koyanlar ve onlara destek olanlar yeni yıkım planlarını uygulamaktan asla geri durmayacaklardır.

Bu duygu ve düşüncelerle darbe girişimine karşı mücadele ederken şehadet mertebesine ulaşan vatan evlatlarımızı minnetle yad ediyor, bizlere bıraktıkları emanetin huzurunda en derin saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Yüce Allah makamlarını cennet eylesin. Aynı zamanda gazilerimize sağlık, sıhhat ve acil şifalar diliyorum." - BAYBURT

Vali Epcim: Türk milleti tarihte eşi ve benzerine rastlanılmamış bir destan yazarak bu senaryoyu da tertipleyenlerin yüzüne çarpmıştır

15 Temmuz, Bayburt, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Epcim: 'Türk milleti tarihte eşi ve benzerine rastlanılmamış bir destan yazarak bu senaryoyu da tertipleyenlerin yüzüne çarpmıştır' - Son Dakika


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