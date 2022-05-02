Vali Epcim ve Belediye Başkanı Pekmezci, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı - Son Dakika
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Vali Epcim ve Belediye Başkanı Pekmezci, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

02.05.2022 15:27
Vali Epcim ve Belediye Başkanı Pekmezci, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Epcim ve Pekmezci, 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Orgeneral Bedrettin Demirel Kışlası'na gelerek, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun ve askerlerin bayramını kutladılar.

İl Jandarma Komutanlığında da Albay Ramazan Yiğit tarafından karşılanan Epcim ve Pekmezci, personelin bayramını tebrik etti.

Epcim ve Pekmezci, son olarak da İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ve polislerin bayramını kutlayarak görevlerinde başarı diledi.

YORUMLAR
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Başkan Pekmezci personeli ile bayramlaştı Başkan Pekmezci personeli ile bayramlaştı Başkan Pekmezci: 'Emek, insan için kutsaldır, en önemli sermayedir' Başkan Pekmezci: 'Emek, insan için kutsaldır, en önemli sermayedir'

Ramazan Bayramı, Hükmü Pekmezci, Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Epcim ve Belediye Başkanı Pekmezci, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı - Son Dakika


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